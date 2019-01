Leichtathleten aus Beeskow vorn dabei

Hagen Pohle

Cottbus Mit Medaillen im Gepäck sind die Beeskower Leichtathleten vom deutsch-polnischen Hallensportfest des LC Cottbus zurückgekehrt. Bei dem gut besetzten Meeting bestritten Athleten der Altersklassen U 10 bis U 16 vom Verein Leichtathletik in Beeskow ihren ersten Wettkampf des Jahres. Es sollte eine Standortbestimmung für die Hallen-Landesmeisterschaften sein. Der Großteil der Athleten ging in den Disziplinen Sprint, Weitsprung und 80-0m-Lauf an den Start.

Florian Pikos war wie in den letzten beiden Wettkämpfen der fleißigste Medaillensammler des kleinen Beeskower Teams. Im 50-m-Sprint war er schon der Vorlaufschnellste der AK M 10 und konnte sich im Finale gegen seine Konkurrenten durchsetzen. Er gewann mit neuer Bestzeit von 7,71 Sekunden. Im Weitsprung lief es für Florian ebenfalls gut – mit 3,72 Metern holte er sich die Bronzemedaille. Ebenfalls in der M 10 gingen Hannes Jänicke und Arne Rintisch an den Start. Arne konnte sich über eine gutes Weitsprungergebnis freuen und schaffte mit 3,42 m eine neue Bestweite. Im anschließenden 800-m-Lauf holte er sich in 2:57,04 Minuten die Bronzemedaille.

In der Altersklasse M 11 ging Moritz Müller an den Start. Im Sprint verpasste er den Startschuss und ärgerte sich darüber. Im Weitsprung konnte er zwei solide Sprünge hinlegen und kam mit 3,68 m nah an seine Bestweite heran. Abschließend ging es zu seiner Lieblingsdisziplin 800 Meter. In 2:44,83 Minuten erkämpfte er sich die Silbermedaille.

In der weiblichen U 12 gingen Sara Bremer und Lara Jännicke an den Start und sammelten weitere Wettkampferfahrungen. Auch sie konnten sich persönlich über ordentliche Ergebnisse freuen und wissen, bei einem kontinuierlichen Training werden sie bei kommenden Wettkämpfen Verbesserungen der Leistungen erzielen können

Einzige Starterin der W 12 war Lotte Voigt. Verletzungsbedingt konnte sie in den vergangenen Wochen kein Training absolvieren, stellte sie sich trotzdem dieser Herausforderung. Sie erreichte im Weitsprung mit 3,78 m eine neue Bestweite, absolvierte dann noch den 60-m-Sprint in 9,71 s und lief die 800 m in 3:08,39 min.

In der M 13 erreichte Fabian Duner über die 60 Meter 9,09 s, den Weitsprung beendete er mit 3,96 m. Auch im abschließenden 800-m-Lauf wollte es für ihn nicht so richtig vorwärts gehen. Nach 2:52,61 min überquerte er den Zielstrich. Da ist in den nächsten Wochen im Training noch einiges zu tun, um die Leistungen zu verbessern und an gute Ergebnisse aus der Vergangenheit wieder anzuknüpfen.

In der weiblichen U 16 war Jona Körner mit von der Partie. In ihrem Auftaktwettkampf, dem dem Kugelstoßen, wurde sie mit 8,73 m Achte. Im anschließenden Weitsprung verletzte sie sich und kam deshalb nur auf eine Weite von 3,48 m. Trotz Fußproblem stellte sie sich dem 800-m-Lauf und kam dann nach 3:07,57 min ins Ziel.

Nun heißt es für die jungen Beeskower Athleten, ordentlich zu trainieren, um so besser bei kommenden Wettkämpfen abzuschließen.