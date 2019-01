Triumph für Bogenschützen

Horst Kleber, Roland Hanke

Schwedt (MOZ) Die Bogenschützen von der BSG Pneumant Fürstenwalde haben bei den Landesmeisterschaften in der Halle mächtig abgeräumt. Sie kamen mit Titeln, Medaillen und Rekorden im Gepäck aus Schwedt zurück.

Bei diesen Titelkämpfen strahlte ein Stern heller als alle andern. Sabine Beyer von der BSG Pneumant fand in der Altersklasse Ü 60 mit dem Jagdbogen die Erfolgsformel. Sie lautet 399 Ringe gleich 105 Prozent. Das heißt, sie verbesserte den Landesrekord um 19 Ringe. Dafür erhielt sie nicht nur die Goldmedaille, sondern auch den Wanderpokal für die beste Schießleistung. Dieses Ergebnis konnte keiner toppen.

Dennoch sorgte noch ein Fürstenwalder für einen weiteren Höhepunkt. Horst Kleber, der mit 69 Jahren älteste Teilnehmer in der Klasse der Jagdbogen, schoss mit 516 Ringen nicht nur die beste Leistung in seiner Altersgruppe sondern aller Jagdbögen-Schützen an diesen Tage. Bei der Verkündung dieses Ergebnisses gab für Horst Kleber anhaltenden Beifall und viele anerkennende Gratulationen.

Der dritte Jagdbogen-Schütze von der BSG Pneumant, Sergio E. Lavin Prosen, konnte die nächste Überraschung komplett machen – und er tat es auch. Seine 432 Ringe sicherte den drei Fürstenwaldern, die zum ersten Mal mit einer Mannschaft antraten, die Bronzemedaille hinter ersten und zweiten Mannschaft von Schwedt und vor dem ersten und zweiten Team der SG Templin.

Würde man jetzt einen Schlussstrich unter den Wettkampftag ziehen, so wäre das Fazit lauten: „erfolgreich“. Aber es ging weiter mit den hervorragenden Leistungen der Pneumant-Sportler. Klaus Küstermann konnte in der Ü 65 Compound seinen Meisterschaftstitel aus dem Vorjahr erfolgreich verteidigen. Die Leistung ist besonders erwähnenswert, weil ein (Fehl)-Schuss auf die Nachbarscheibe (9) landete.

In der von der Teilnehmerzahl her größten Gruppe, den Recurve-Bögen, gab es die erwarteten und knappen Entscheidungen. Hinter den Favoriten erreichten Angela Ratschlag in der Ü 50 mit 497 Ringen und Frank Forkert in der Ü 55 mit 518 Ringen jeweils den dritten Platz. Gerade bei den Damen fehlten der Pneumanterin nur winzige sechs Ringe zum Sieg. Wie beim Vorjahr belegte Erhard Engler in der Altersklasse Ü 65 mit seinen soliden 466 Ringen den zweiten Platz.

Damit ist nach den Titelkämpfen klar: „Insgesamt war es für uns ein Spitzen-Ergebnis. Mit den oben beschriebenen zwei Bestleistungen und mit so viel Edelmetall wie noch nie ging es für uns zurück an die Spree“, freut sich Landesmeister Horst Kleber für seinen Fürstenwalder Verein.