Stadtderby geht an den USV Viadrina

Sieg am 2. Brett: Bernd Ketelhöhn vom USV Viadrina gewann gegen Jens Gellert mit einem starken Königsangriff und sorgte so für die Führung seiner Mannschaft. © Foto: michael benk

Siegfried Preuß

Frankfurt In der 5. Runde der Schach-Landesklasse Nord kam es zum mit Spannung erwarteten Stadtderby zwischen Preußen Frankfurt und dem USC Viadrina. Der 5,5:2,5-Sieg des Uni-Teams ging letztlich in Ordnung, fiel angesichts des spannenden Spielverlaufs in dieser Höhe aber etwas unglücklich für die Gastgeber aus.

Nach zwei Stunden hatte es durch die Remisen zwischen Michael Heinsohn und Jan Grabowski am Spitzenbrett sowie zwischen Siegfried Preuß und Michael Ziern an Brett 6 pari pari gestanden. Etwa 45 Minutenspäter musste sich Jens Gellert nach einem starken Königsangriff von Bernd Ketelhöhn (USC) an Brett 2 geschlagen geben, kurz darauf Jan Hentschel (7) nach einer ausgeglichenen Stellung, aber einigen ungenauen Zügen etwas überraschend Michal Zaparowski zum Sieg gratulieren. Für diesen war es der fünfte volle Punktgewinn in der fünften Saisonpartie!

Es folgten weitere Remisen an Brett 4 und 5 von Herbert Prick und Thomas Noack sowie Joachim Jacobs und Sven Krannich. Somit hieß es bei zwei noch laufenden Partien 4:2 für den USC Viadrina.

Die Preußen wollten aber wenigstens noch das Unentschieden. Und tatsächlich hatte Frank Urbanek an Brett 2 die Chance auf den Sieg. Nach einem nervenaufreibenden Zeitnotduell gegen Thorsten Müller hatte er eine klare Gewinnstellung herausgespielt. Diese verdarb er allerdings in eine Pattstellung, und so endete auch dieses Spiel remis.

Jürgen Fritzsche hatte derweil am 8. Brett auf Grund des zu diesem Zeitpunkt noch zu erwartenden Sieges von Urbanek im Interesse der Mannschaft ein Remisangebot von USC-Spieler Daniel Lippert ablehnen müssen, gab später aber auf. So stand am Ende also eine etwas zu hoch ausgefallene Niederlage für die Preußen zubuche, die damit auf Platz 8 des Zehnerfeldes der Liga verharren, während das Uni-Team auf Rang 5 kletterte.

Weiter geht es für beide Mannschaften am 10. Februar. Der USC Viadrina empfängt Schlusslicht ESV Eberswalde II, während Preußen Frankfurt beim Tabellendritten SV Hella Nauen antreten muss.