Natursteine sind sein Ding

Jan-Henrik Hnida

Frankfurt (Oder) (MOZ) „Handwerk hat goldenen Boden“, sagt der Volksmund. Heute wollen jedoch viele junge Menschen lieber studieren, als mit ihren Händen zu arbeiten. Um Einblicke in Handwerksberufe zu geben, stellt der Stadtbote in einer losen Serie Frankfurter Betriebe vor. Heute: Steinmetz Dirk Knösel.

Im Holzofen knacken die Feuerscheite an diesem nass-kalten Januarnachmittag. Während es draußen langsam dunkel wird, setzt Dirk Knösel mit seinem Diamant-Stift an, um das Sterbedatum weiter zu bearbeiten. Zwei Grabsteine liegen aufgebockt in der Werkstatt. Der eine ist noch unverziert, besteht aus weißem Marmor. Bisher trägt er nur weiße Farbe. Das zweite Exemplar ist ein schwarzer Naturstein der Sorte Labrador. Hier fehlt nur noch der goldene Schriftzug des Verstorbenen.

Seit über 30 Jahren leitet Dirk Knösel seinen Steinmetz-Betrieb. In seiner Drei-Mann-Werkstatt in der Herbert-Jensch-Straße gestaltet der Handwerksmeister Grabsteine und fertigt Granit-Treppen für Hausflure. „Als kleiner Junge hat mich mein Vater oft mit zum Tischler genommen“, erinnert sich der 56-Jährige. Das weckte seine Leidenschaft fürs Handwerk. Nachdem er sein Studium abbrach, fing er beim örtlichen Steinmetzbetrieb an.

Als Geselle kam die Handwerkskammer auf ihn zu, ob er nicht eine eigene Werkstatt aufmachen wolle. Das tat Dirk Knösel – im zarten Alter von 21 Jahren. „Meinen Handwerksmeister holte ich nach.“ Während unter der Woche Aufträge abgearbeitet wurden, fuhr er für die Schulungen nach Bautzen, wo die einzige Steinmetz-Schule der DDR stand. Zur Zeit des Eisernen Vorhangs sei es schwierig bis unmöglich gewesen, an neues Material zu kommen. Doch Knösels Leidenschaft für Natursteine blieb ungebrochen. „Und ich wurde mit politischem Kram in Ruhe gelassen“, sagt Knösel. Andererseits habe er dadurch eine Art Außenseiter-Status gehabt. Das sei auch nicht angenehm gewesen.

Nach der Wende hatte er zeitweise acht Mitarbeiter. Auftrag reihte sich an Auftrag. „Das war Stress pur“, erinnert sich der Meister. Er wollte nie ein großer Betrieb werden. Zurzeit hat er drei Angestellte, mit denen er auf Friedhöfen und Baustellen arbeitet.

Um sieben Uhr beginnt der Arbeitstag im Frankfurter Norden. In der Werkstatt beugt sich Knösel über die 400 Kilo schwere Granitplatte. „Wir bestellen die Steine aus Indien, China oder Portugal.“ Auf die weiße Farbe malt der Steinmetz mit seinem Diamantstift Buchstaben und Zeichen für die Grabinschrift auf. Mit einem elektrischen Meißel – aus Eisen und Stahl – arbeitet er dann die Zeichen und Namen heraus. Auf Kundenwunsch kommt dann noch Farbe oder Blattgold in die Vertiefungen. Fertig ist der Grabstein. Inklusive der Bestellzeit sitzen die Steinmetze insgesamt drei bis vier Wochen an einem Exemplar.

„Früher wurde altes Material wenigstens wieder verwendet“, findet Knösel. Heutzutage werden dagegen alte Steine meistens zu Schotter verschrottet – unter hohem Energieaufwand. Ebenfalls habe sich der Totenkult verändert. „Der Trend geht immer mehr zur Urne.“ Mit anonymen Bestattungen auf grünen Wiesen oder Urnenwänden haben Steinmetze nichts zu tun. „Früher haben wir zwei Drittel unseres Umsatzes mit Grabsteinen verdient“, erläutert er. Jetzt verdient Knösel mit Stein-Treppen und -Fußböden jeweils die Hälfte.