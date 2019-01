Frische Waffeln oder Grützwurst

Thomas Berger

Sternebeck Es war einmal mehr eine echte Gemeinschaftsaktion der Beteiligten: Die Meeresangler hatten für das Neujahrsfeuer in Sternebeck das Hofareal an ihrem Vereinssitz zur Verfügung gestellt und fungierten als Gastgeber. Das Team von Fritz Koppel bot Grützwurst vom Bunten Bentheimer Freilandschwein mit Kartoffeln und Sauerkraut an. Der Erlös dieser Facette im kulinarischen Angebot geht als Spende an die örtliche Jugendfeuerwehr. Wer es auf andere Art deftig mochte, konnte sich auch eine der Würste vom Grill schmecken lassen. Für alle Süßmäuler wiederum hatten die Kreativ-Klucken aus Harnekop das Richtige. Sie sind bei Aktionen bereits seit geraumer Zeit Partner der Meeresangler. Die frischen Waffeln waren nach einem speziellen Rezept von Margitta Rettke besonders locker. Außerdem gab es eine breite Kuchenauswahl. Und wer sich zum Aufwärmen von innen nicht mit Kaffee begnügen mochte, der konnte auch zu Glühwein greifen. Nebenan prasselte, nachdem die Gästeschar auf knapp 50 gewachsen war, schließlich auch das Feuerchen. Der Blick in Tinas Kerzenscheune mit der beeindruckenden Sammlung war natürlich möglich, und auch Bogenschießen fehlte nicht. (bg)