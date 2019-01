Graupen genießen nur große Esser

Annemarie Diehr

Fürstenwalde (MOZ) Gesund, vielfältig und aus regionalen Zutaten gekocht soll das Essen in Kitas und Schulen der Stadt sein – so sieht es der mit den Caterern geschlossene Vertrag vor. Ob der eingehalten wird, haben Vertreter aus Verwaltung und Politik bei einem Probeessen im Hort Wirbelwind überprüft.

„Die braunen Nudeln schmecken genauso gut wie die weißen“, sagt Leonie, während sie mit Gabel und Messer die letzte Vollkornnudel in Gemüse-Bolognese einfängt. „Es schmeckt fast immer lecker“, sagt neben ihr Marie, und die neunjährige Eva ergänzt, dass es zu Hause nicht besser schmecke als im Hort, außer wenn es Tiefkühlpizza gebe.

Während am Dienstagmittag Schüler ihr Mittagessen in der Cafeteria im Hort Wirbelwind einnehmen, sitzen an drei aneinander gestellten Tischen elf Erwachsene, um darüber zu befinden, ob das Essen, das Leonie, Marie und Eva auf ihren Tellern haben, dem entspricht, worauf sie sich vor einem Jahr verständigt haben.

Zertifizierter Fisch, Fleisch aus artgerechter Haltung, Sonderkost für Allergiker und Diabetiker, Zutaten aus regionalem Anbau – für die Neuvergabe der Essensversorgung in städtischen Kitas, Schulen und Horten haben Vertreter aus den Einrichtungen, Verwaltung, Politik und Elternschaft ein detailliertes Leistungsverzeichnis erstellt. Seit August beliefert Dussmann die Einrichtungen in Mitte und Nord – dort sind Probeesser in der nächsten Woche; Sodexo in Süd Goßmannschule, Kita Nesthäkchen und Hort Wirbelwind.

In letzterem herrschten für die Essensversorgung Idealbedingungen, sagt Stefan Wichary, Erster Beigeordneter. Das mit dem neuen Vertrag vorgeschriebene Buffet für Salate und Obst gibt es bei der Warmverpflegung im Hort schon länger: „Das Personal wählt die Essen aus, die sich die Kinder frei zusammenstellen“, sagt Sodexo-Gebietsleiter Frank Bethke. Drei Menülinien – eine vegetarische, eine von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) zertifizierte und eine in Richtung Hausmannskost gehende – bietet der Caterer an; nach sechs Wochen wiederholen sich die aus der Strausberger Küche angelieferten Essen.

Zögerlich greifen nun auch Jutta Bargenda (Linke), Anja Miethke (BFZ), Peter Apitz (Bündnis90/Grüne) und Jan Giesau, Sprecher des Kita- und Grundschulbeirates, zu Tellern, befüllen sie mit Vollkornnudeln, Kartoffelbrei und Mischgemüse. „Könnte knackiger sein“, urteilt Apitz, als er kurz darauf im Wechsel Möhren- und Selleriestücke aufgabelt. „Ich habe noch nie Graupeneintopf gegessen“, sagt Jutta Bargenda, „schmeckt gut“. Und das Essen sehe ansprechend aus: „Man sieht, was man isst“, schickt die Stadtverordnete hinterher.

Den Graupeneintopf habe sie nur wegen des Probeessens bestellt, wird Hortleiterin Ute Weisenborn später sagen: „Die Kinder essen das nicht, wir haben es probiert“. Mehr Fisch, mehr Gemüse, mehr Bio – daran mussten sich die Hortkinder erst gewöhnen. „Wir sehen das als pädagogische Arbeit“, betont sie.

„Können die Kinder nachwürzen?“, fragt Jutta Bargenda die Sodexo-Mitarbeiter. Etwas mehr Salz könnten die Speisen ihrer Meinung nach vertragen. Mit Kräutern ja, lautet die Antwort. Ansonsten sehe die DGE-Richtlinie möglichst wenig Salz und Zucker in den Speisen vor, Geschmacksverstärker seien nicht erlaubt. „Einmal im Jahr wird die Einhaltung des DGE-Zertifikats überprüft“, sagt Bethke. „Die Kontrollen sind streng.“