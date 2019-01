Sechs Tonnen am Haken

Joachim Eggers

Erkner (MOZ) Ein etwa acht Meter hohes Werbeschild für den neuen Edeka-Markt in der Bahnhofstraße wird am Mittwoch aufgestellt.

Zur Vorbereitung wurde am Dienstag ein rund sechs Tonnen schwerer Stahlträger auf dem Parkplatz des Netto-Markts gegenüber in den Vormittagsstunden zusammengebaut, in der Mittagszeit per riesigem Kran aufgerichtet, über die Bahnhofstraße geschwenkt und vor dem Neubau aufgestellt.

Für den Schwenk über die Straße sperrten die Mitarbeiter kurz nach 13 Uhr den Verkehr vollständig. Das dauerte kaum mehr als eine Minute. Am Schluss fuhren die Monteure mit einer Hebebühne hoch, um den Träger auszuhaken. „Hochklettern wäre ein bisschen umständlich“, sagte Michael Holländer von der Kranfirma.