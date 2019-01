Start in Tarifverhandlungen

Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) „Wir machen mobil“ ist auf dem Transparent zu lesen. Mit diesem Versprechen starteten die Therapeuten von RehaZent, einer Tochter des Werner-Forßmann-Krankenhauses, am Dienstag in Tarifverhandlungen. Die Forderung der Mitarbeiter ist klar: Entgelt-Angleichung ans Niveau des Klinikums Barnim.

Zwischen den Gehältern klafft aktuell eine Lücke von bis zu 25 Prozent. In absoluten Zahlen ist dies eine Differenz von mehreren Hundert Euro. Ivo Garbe, Verdi-Gewerkschaftssekretär und Verhandlungsführer, nennt Beispiele: Die Einstiegsvergütung für einen Physiotherapeuten liegt bei RehaZent bei 1770 Euro. Im „Forßmann“ bekommt ein Berufsanfänger indes 2120 Euro. Nach 15 Jahren geht ein Kollege bei RehaZent mit 2250 Euro (brutto) nach Hause, im Krankenhaus nebenan mit immerhin 2900 Euro. Diese Ungleichbehandlung müsse ein Ende haben. Denn die Arbeit sei vergleichbar. Und: RehaZent sei eben ein Unternehmen des Forßmann-Krankenhauses.

Eine Pflegehilfskraft im Klinikum bekomme mehr als ein Physiotherapeut bei RehaZent. „Dabei mussten wir unsere Ausbildung auch selbst finanzieren“, bekräftigt Physiotherapeutin Madlen Sprutta. Zudem erfordere die Arbeit im Reha-Bereich zusätzliche Qualifikationen. Die würden sich aber ebenso wenig in der Vergütung widerspiegeln, ergänzt Clas-Hinrich Schulenburg. Er sei seinerzeit, als RehaZent aufgebaut wurde, vom Krankenhaus in diese Einrichtung gewechselt. „Wegen der Perspektive.“ Versprechen, die zumindest in puncto finanzielle Wertschätzung nicht eingelöst wurden. Die letzte Lohnerhöhung habe es 2017 gegeben, zwei Prozent.

Im vorigen Jahr, so ergänzt Garbe, habe der Arbeitgeber eine Einmalzahlung von 400 Euro geleistet. Für das kleine Therapeuten-Team bei RehaZent gewissermaßen ein Tropfen auf den heißen Stein. Die zwölf Mitarbeiter, die pro Tag nach eigenen Angaben zwischen 80 und 100 Patienten behandeln, verlangen deshalb einen neuen Tarifvertrag. Nach dem Auftakt am Dienstag stellt sich die Tarifkommission auf „knifflige Verhandlungen“ mit dem Arbeitgeber ein, so Garbe. Am 31. Januar geht es weiter.