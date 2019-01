Ausschuss mahnt Zuschuss-Richtlinie an

Kai-Uwe Krakau

Bernau (MOZ) Drei Vereine sollen nach dem Willen des Ausschusses für Bildung, Jugend, Kultur, Soziales und Sport Bernau mit Investitionszuschüssen bedacht werden. Entsprechende einstimmige Beschlüsse fasste das Gremium in seiner Sitzung am Montagabend. Die Mitglieder mahnten allerdings die Erarbeitung einer Richtlinie an.

„Wir wissen nicht, wann gefördert werden kann, in welcher maximalen Höhe und ob ein Eigenanteil erforderlich ist“, sagte Ausschussvorsitzender Dominik Rabe (Linke). „Wonach sollen wir die Anträge beurteilen?“, fragte auch Elke Bittersmann (CDU) in die Runde. Sören-Ole Gemski sowie Christine Poppitz (beide Linke) sprachen sich schließlich dafür aus, für künftige Zuschüsse an Vereine „einen Rahmen“ zu setzen. Der städtische Finanzausschuss sollte das Thema auf seine Agenda setzen, hieß es.

An den einzelnen Anträgen hatte das Gremium nichts auszusetzen. So wird die Kleingartenanlage „Kirchenland“, sollte die Stadtverordnetenversammlung am 31. Januar abschließend zustimmen, 5400 Euro erhalten. Für dieses Geld sollen eine neue Schließanlage beschafft, die Vereinslaube umgestaltet und eine Gartenbank gekauft werden. Die Anlage besteht seit95 Jahren. Derzeit bewirtschaften 294 Kleingärtner insgesamt 131 Parzellen.

Der Sportverein Blau/Weiß Ladeburg kann mit einem Investitionszuschuss in Höhe von 10 000 Euro für den Bau eines Brunnens inklusive Pumpe und Verlegung von Rohrleitungen rechnen. Die Gesamtkosten belaufen sich den Angaben zufolge auf 12 000 Euro. Der Verein hatte bereits im Jahr 2018 eine Zuwendung aus dem „Kommunalen Investitionsprogramm“ erhalten. Dafür wurde unter anderem eine Bewässerungsanlage installiert. Mit der Inbetriebnahme des Brunnens könne nun die Platzbewässerung minimiert werden, heißt es in der Begründung.

Die Boots- und Steganlage will der Verein „Eisenbahner Angelfreunde“ in diesem Jahr sanieren beziehungsweise erneuern. Dafür beantragt er 92 Prozent der Kosten bei der Stadt. Das sind 6184 Euro. Der niedrige Wasserstand habe 2018 zu gravierenden Mängeln geführt, so der Verein.