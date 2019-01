Uckermark bleibt hartnäckig bei Schulamtsfrage

Oliver Schwers

Angermünde (MOZ) Die Uckermark gibt so schnell nicht auf. Auch wenn es aus dem Bildungsministerium derzeit keine Verlautbarungen zu einer Veränderung der Struktur im Staatlichen Schulamt gibt, will der Nordosten weiterhin eine eigene Außenstelle für den Sitz der Schulräte. Diese Forderung ist nicht neu und hat schon den Wahlkampf um den Landrat in den Kreisen Uckermark und Barnim bestimmt.

Doch die Unzufriedenheit über die Zentralisierung der Landesbehörde bleibt. Sie musste Eberswalde verlassen, um mit Frankfurt (Oder) vereinigt zu werden. Die Folge: Wer aus Lychen, Templin oder Brüssow zur vorgesetzten Dienststelle muss, kann gleich mal einen Reisetag einplanen. Schulleiter, Politiker, aber auch Eltern halten an ihrer Kritik fest. Auch Schulräte sind nicht glücklich mit extrem weiten Fahrwegen.

Landrätin Karina Dörk (CDU) hat vom Kreistag den Auftrag bekommen, sich für ein kleines Schulamt in irgendeiner Form einzusetzen. Zumindest soll es einen dauerhaften Sitz der Schulräte geben, die für die Schulen in Barnim und Uckermark zuständig sind. Die Idee stammt noch von ihrem Vorgänger Dietmar Schulze (SPD), der das Schulamt als Faustpfand in den Verhandlungen um die umstrittene Kreisgebietsreform eingebracht hatte. Doch die Fusionsabsichten sind längst Geschichte. Und seitdem hört man auch vom möglichen dezentralen Schulamt nichts mehr.

Doch Karina Dörk führt Verhandlungen. Nach Angaben der Kreisverwaltung sind Gespräche mit der brandenburgischen Bildungsministerin in Vorbereitung. Das Thema soll auf der Tagesordnung bleiben. Auch Dietmar Schulze hatte bereits die Idee der Ministerin vorgetragen. Allerdings bislang ohne konkretes Ergebnis.

Ohnehin dürfte das auch für das Ministerium schwierig werden, eine Sonderlösung für den Nordosten Brandenburgs einfach so umzusetzen. Denn Strukturveränderungen ohne den Landtag sind nicht so einfach. Und im Jahr der Landtagswahlen erst recht. Andersherum könnte das Schulamt dadurch zum Wahlkampfthema der jeweiligen Kandidaten werden.

Einigkeit herrscht inzwischen bei der Standortfrage. Angermünde war durch seine zentrale Lage von Anfang an ins Gespräch gekommen. Zwar drehte die CDU im Kreistag noch eine Pirouette, als plötzlich im Landratswahlkampf des Barnim auch Eberswalde ins Spiel kam. Doch anschließend blieb auch die CDU bei Angermünde. Vorgesehen sind freie Räume im Finanzamt. Die Liegenschaft gehört dem Land. Die Kapazität würde ausreichen, um die in Frage kommenden Beschäftigten aufzunehmen.

Jetzt hofft Karina Dörk auf ein Gesprächsergebnis mit der Landesregierung in den kommenden Wochen.