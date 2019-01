Der Zyklon muss noch auf den Einsatz warten

Bernhard Schwiete

Bad Saarow (MOZ) Der „Zyklon“ steht schon längst bereit. In die stählerne, mehr als mannshohe Apparatur werden Chemikalien geschüttet, unten kommen sie dann wieder heraus, sortiert nach Granulatgröße.

Anhänger der alten Technik der Analogfotografie verwenden das Pulver, um ihre Filme selber zu entwickeln. Der Zyklon müsste nur noch befüllt werden. Kann er aber noch nicht. Denn obwohl die Firma Fotoimpex ihre neue Produktionshalle an der Pieskower Straße in Bad Saarow eigentlich längst eröffnen wollte, ist es noch nicht soweit.

Geschäftsführer Mirko Böddecker fahndet vergeblich nach Firmen, die letzte Arbeiten für die neue Halle vornehmen. Zum Beispiel fehlt derzeit noch das notwendige Blockheizkraftwerk. „Viele Firmen sind offenbar derart ausgelastet, dass sie gar keine Angebote mehr machen“, sagt er. Die gleiche Erfahrung habe er bereits gemacht, als er ein Unternehmen suchte, das den Beton für die Bodenplatte der neuen Halle gießen sollte, ehe es schließlich doch noch klappte.

Das Geschäft bei der Fotoimpex GmbH, die unter dem Markennamen Adox Analogfilme und Zubehör produziert, läuft trotz der Verzögerung weiter – aber nur in der alten Halle vorne an der Straße und damit unter beengten Verhältnissen. Ist die Erweiterung endlich geschafft, will Böddecker den Umsatz des Unternehmens weiter steigern. Im vergangenen Jahr lag dieser knapp unter fünf Millionen Euro; für 2019 hat der Chef sich vorgenommen, diese Marke zu knacken. Die Zahl der Mitarbeiter, derzeit sind es knapp 20, soll ebenfalls leicht steigen.

In den Bau der neuen Halle investiert Fotoimpex 1,3 Millionen Euro, Fördermittel gab es von der Investitionsbank des Landes Brandenburg. Zuletzt entwickelte das Unternehmen auch ein neues Produkt. Der Film Adox HR-50 mit einer Empfindlichkeit von 50 ASA wurde im vergangenen Jahr auf der Fotomesse Photokina in Köln vorgestellt.

Die neue Halle erfährt nach den Plänen von Böddecker eine dreigeteilte Nutzung, wenn sie eröffnet ist. Auf einem Drittel der Fläche entsteht ein Hochregallager samt Kühlhaus, das für eine optimale Aufbewahrung der Filmrollen nötig ist. „Wir können dann größere Aufträge annehmen“, sagt der Geschäftsführer. In den anderen neuen Bereichen wird es eine Beschichtungsanlage für Filme geben und eine Chemikalienproduktion. Bestandteil letzterer ist die Maschine namens Zyklon.