38 930 Euro für Erkneraner Vereine

Joachim Eggers

Erkner (MOZ) 38 930 Euro will die Stadt Erkner dieses Jahr über ihre Vereinsförderrichtlinie ausschütten. Der Bildungsausschuss hat den Verteilungsvorschlag der Verwaltung einstimmig befürwortet. Die Entscheidung fällt im Hauptausschuss.

50 Turner aus Erkner werden im Sommer Deutschland vertreten. Nicht allein, aber doch. Das Showteam der Abteilung Turnen der SG Chemie Erkner, auf diese genaue Bezeichnung legt Abteilungsleiterin Silke Pabst Wert, fährt als einer von drei Vereinen aus Brandenburg zur Weltgymnaestrada. Das ist ein alle vier Jahre organisiertes Turnfest, das im Sommer im österreichischen Dornbirn steigt.

Die Erkneraner Showturner haben Deutschland schon vor vier Jahren in Helsinki vertreten. Die einwöchige Veranstaltung bedeute für die Teilnehmer erhebliche Kosten – für Fahrt, Unterkunft, Verpflegung und die beim Festival vorgeschriebene Delegationskleidung, berichtet Silke Pabst. „Um die 600 Euro kommen pro Teilnehmer zusammen“, sagt sie.

Es sei das teuerste Vorhaben des gesamten Sportvereins in diesem Jahr, so der Vorsitzende Günter Uschmann. Der Verein hat deshalb gemäß der Vereinsförderrichtlinie der Stadt Unterstützung beantragt und soll nach dem Vorschlag der Verwaltung 7295 Euro bekommen. Damit wäre die SG Chemie in diesem Jahr Spitzenreiter, was die bewilligte Summe angeht. Die Mitglieder des Bildungsausschusses haben den gesamten Verteilungsvorschlag am Montagabend einstimmig befürwortet.

Die zweithöchste Summe soll dem Vorschlag zufolge an den Kanuclub Erkner gehen: 4665 Euro. Der Verein könne das Geld gut gebrauchen, um das jetzt auf zwölf Jahre gepachtete Grundstück an der Buhne in Schuss zu bringen, wie Svend Melle vom Kanuclub erläutert. Der Verein hatte Ende 2015 in Folge einer Zwangsversteigerung sein angestammtes Gelände am Bretterschen Graben verlassen müssen.

Insgesamt werden mit der Förderung 29 Antragsteller bedacht, neun davon mit der Mindestsumme von 100 Euro, darunter der Frauenchor, der Männerchor, der Kegelclub und der Unterstützerkreis für Flüchtlinge. Eine – nicht sehr lange – Diskussion gab es am Montagabend über die Erkneraner Woltersdorfer Karnevalgemeinschaft (EWG). Rita-Sybille Heinrich von der Linken hatte in der MOZ gelesen, dass der Verein auch in Woltersdorf von der Vereinsförderung profitiert und die Frage aufgeworfen, ob es sich um eine Doppelförderung handele. Dagegen erhalte der Verein der Historischen S-Bahn nichts, weil er formal in Berlin ansässig sei, obwohl er stark in Erkner wirksam werde.

Kriterium sei, ob ein Verein in Erkner ansässig sei, bestätigte Bildungsressort-Leiterin Claudia Warmuth, es gehe um die Adresse. Silke Voges, berufene Bürgerin der Linken, schaute flugs nach und stellte fest, dass die EWG ihre Adresse in Woltersdorf hat. Es gehe um Projekte in Erkner und Mehrwert für Erkner, sagte Bürgermeister Henryk Pilz. Die Förderung sei bei allen Vereinen projektbezogen. Die EWG soll dem Vorschlag zufolge 1385 Euro bekommen, in Woltersdorf sind es 800 Euro.

Die Entscheidung über den Vorschlag trifft der Hauptausschuss, der nächste Woche tagen soll. Weil es sich bei den Zuwendungen um eine freiwillige Leistung der Stadt handelt, kann das Geld überhaupt erst ausbezahlt werden, wenn der Haushalt beschlossen ist. Der wurde ebenfalls besprochen und wird heute Abend im Finanzausschuss genau erläutert. Die Verabschiedung ist für die Stadtverordnetenversammlung vorgesehen.