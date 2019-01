Messebesucher bringen Milliarden mit

Dieter Keller

Berlin (MOZ) Bei Messen ist Deutschland weltweit führend: „Annähernd zwei Drittel der global führenden Messen finden in Deutschland statt“, schreiben die Wirtschaftsforscher des renommierten Ifo-Instituts. Aussteller und Besucher geben nach ihrer Analyse etwa 14,5 Milliarden Euro pro Jahr aus.

Durch indirekte Effekte kommt nochmal fast die gleiche Summe dazu, so das Ergebnis der Studie, die das Ifo für den Messe-Dachverband Auma erstellt hat. Messen sorgen für 231 000 Arbeitsplätze in Deutschland. Die kräftig steigende Zahl von ausländischen Besuchern und Ausstellern zeige, dass die Messen „deutlich an Anziehungskraft gewonnen“ hätten.

Allein zu den nationalen und internationalen Messen strömen im Jahr etwa zehn Millionen Besucher. Dazu kommen noch einmal sechs Millionen bei regionalen Messen an kleineren Standorten. Das Eintrittsgeld ist für die Besucher noch der kleinste Ausgabeposten. Allein 1,2 Milliarden Euro landen bei Hotels, noch einmal fast so viel in Restaurants. Ein weiterer Posten sind die Reisekosten. Nicht zu vergessen Einkäufe, die dem örtlichen Einzelhandel fast 600 Millionen Euro bescheren.

Hotels und Spesen sind auch große Ausgabeposten für die Aussteller. Sie wenden mit 9,6 Milliarden Euro fast doppelt so viel auf, wie die Besucher. Rund die Hälfte davon schlucken die Standmieten und der häufig aufwendige Bau der Messestände.

Gerade für die Hauptstadt sind Messen und damit verbundene Kongresse ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Die Messe Berlin war mit einem Umsatz von 347 Millionen Euro im letzten Jahr die Nummer drei in Deutschland; nach der verfügbaren Hallenfläche belegte sie Platz sechs. Nach einer Analyse der Investitionsbank Berlin (IBB) löste ein Euro Messe- und Veranstaltungsumsatz im Jahr 2014 etwa 5,10 Euro zusätzliche Kaufkraft in Berlin aus. Schon damals steuerte die Messe 1,6 Milliarden Euro zur Berliner Wirtschaftsleistung bei.

Auch der Senat konnte sich freuen: Die Gäste von der Grünen Woche bis zu Ärztekongressen bescherten dem Land 65 Millionen Euro Steuereinnahmen, so die Berechnungen der IBB. Zudem wurden etwa 6500 Arbeitsplätze gesichert oder neu geschaffen.

Tagesbesucher von Messen in Berlin geben 32 Euro aus. Wer übernachtet, ist im Schnitt mit 205 Euro pro Tag dabei. Fachbesucher lassen gar 243 Euro in der Stadt. Bei 1,9 Millionen Menschen, die 2014 zu Messen und Kongressen in die Stadt kamen, summierten sich allein die Konsumausgaben auf fast 900 Millionen Euro. Der größte Batzen davon landete bei Hotels und Gastronomie. Aber auch der Einzelhandel sowie der Kultur- und Freizeitbereich profitierten.

Dazu kommt noch der Aufwand der Aussteller. Sie dürften alleine 490 Millionen Euro in Berlin gelassen haben. Eine fast so hohe Summe kam anderen Regionen zugute, etwa wenn Messestand-Bauer von dort in der Hauptstadt aktiv werden.

Berlin liefert mit der Internationalen Funkausstellung, deren Name längst auf das Kürzel IFA geschrumpft ist, auch ein Musterbeispiel dafür, wie Messen im Lauf der Jahrzehnte weiterentwickelt und an den Wandel der Technik und der Besucherwünsche angepasst werden. 1924 fand die Messe zum ersten Mal statt; seit 1971 hat sie ihren festen Standort unter dem Berliner Funkturm.

Lange standen die Neuheiten der Unterhaltungselektronik im Mittelpunkt vom Start des Farbfernsehens bis zum Flachbildschirm. In den 1990er Jahren kamen Mobiltelefone dazu, 2008 Haushalts- und Küchengeräte. Das war der zunehmenden Vernetzung aller Geräte im Haushalt geschuldet. Weil die Innovationen immer schneller kommen, findet die IFA längst jährlich und nicht mehr nur alle zwei Jahre statt. Dafür wurde die Dauer verkürzt. Da das Messegelände ausgebucht ist, gibt es fürs Fachpublikum einen zweiten Standort in der Innenstadt.

Immer noch rühmt sich die IFA, sie sei die „weltweit größte Messe für Consumer Electronics und Home Appliances“. Die 150 000 Fachbesucher, die Verträge über mehrere Milliarden Euro abschließen, sind viel wichtiger als knapp 100 000 Privatleute, denen der Besuch mit einem Pop-Festival schmackhaft gemacht wird.