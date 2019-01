Frankfurter zieht es in die Ferne

Stefanie Ender

Frankfurt (Oder) Auf Schiffen durch das Mittelmeer schippern, im sonnigen Südostasien kulinarische Köstlichkeiten essen oder zu Fuß im Outdoor-Urlaub: Die beliebtesten Reiseziele der Frankfurter sind 2019 vielfältig. Das berichten die Reisebüros der Oderstadt.

Mitte Januar. Unentwegt klingeln die Telefone im Reisebüro von Schmetterling-Reisen Brandenburg an der Frankfurter Karl-Marx-Straße. Es ist Buchungssaison. Inhaber Hagen Dannehl nimmt sich Zeit für ein kurzes Gespräch. Das ist nicht selbstverständlich. Es ist derzeit schwierig, Reisebüros nach Trends zu befragen. Viele Agenturen sehen sich unter Zeitdruck.

„Von November bis Februar ist gewöhnlich die Zeit der meisten Buchungen“, erklärt Björn Wondoll, auch Reiseveranstalter und Inhaber der Reiseagentur Clever-Reisen am Hedwigsberg. Dann gebe es nämlich Frühbucherrabatte. Zur Freude der Vermittler, die schon jetzt erste Trends beobachten. „Kreuzfahrten sind beliebt. Das könnte daran liegen, dass die Frankfurter immer älter werden“, meint Hagen Dannehl und zeigt auf Prospekte von namhaften Reedereien, die in seinem Büro ausliegen. Aber auch Familien würden in diesem Jahr öfter den Urlaub auf dem Wasser bevorzugen. „Im Moment sieht es so aus, als wären Kreuzfahrten durch das Mittelmeer und im Ostseeraum weiterhin sehr beliebt“, sagt auch Dirk Köppen, Filialleiter des Reisebüros DER, das zwei Geschäftsstellen in Frankfurt betreibt.

Neben den seit Jahren beliebten Urlaubsorten am Mittelmeer, wie Türkei, Spanien, Mallorca und Ibiza, gibt es auf dem Trendbarometer der Agenturen auch einige Überraschungen. „Ich habe kürzlich eine Reise nach Borneo verbucht“, erzählt Dannehl. Bei Clever-Reisen gingen Reisen nach Mauritius über den Ladentisch. Albanien sei im Reisebüro DER langsam im Kommen.

Die meisten Urlauber würden sich für Fernreisen entscheiden, berichten die befragten Reisevermittler. „Den überwiegenden Teil unserer Kunden zieht es in die weite Welt. Vor allem per Flugzeug“, sagt Wondoll, der nicht nur ferne Ziele im Urlaubssortiment hat. „Südostasien und der indische Ozean sind beliebt bei uns“, so Dannehl.

Den Urlaub in der näheren Umgebung vermitteln viele Frankfurter Büros nach eigenen Angaben seltener. Mit Ausnahme von Zwigniew Panek, der in seinem Reisebüro Panek Touristik in Odernähe vorrangig polnische Urlaube verkauft: „Vor allem Reisen in historischen Städte wie Krakau, Danzig und Breslau sind unter meinen Kunden beliebt.“

Nach wie vor populär sind Pauschalreisen, Gesamtpakete, bei denen sich Urlauber um nichts kümmern und nur die Beine hochlegen dürfen. Einen alternativen Trend für 2019 sehen Dannehl und Wondoll in Aktivurlauben. Besonders wandern ist en vogue. La Gomera, Madeira oder Südafrika zu Fuß heißen solche Fahrten beispielsweise. Gebucht werden sie meist von Menschen im Alter ab 60 Jahren, sagt Hagen Dannehl.

Und die Jüngeren? Buchen die ihre Reisen über das Internet? Nicht unbedingt. „Vor vier bis fünf Jahren waren wir uns noch unsicher“, berichtet Dannehl. Damals konkurrierten er und andere Agenturen mit digitalen Reisebüros. Heute sieht er einen klaren Trend in Richtung analoger Anbieter. „Nach dem Motto, schau mir in die Augen Liebes“, sagt er scherzend. Andere Urlaubsvermittler bestätigen das.

„Viele fühlen sich durch Onlineangebote nicht abgeholt. Sie haben entweder schlechte Erfahrungen mit dem Service gemacht oder finden, dass wir günstiger sind“, meint Wondoll. Zwischen 20 und 30 Jahre alt seien die neuen Analogbucher. „Die kommen vorbereitet. Sie wissen meist genau, was sie wollen“, freut sich Dannehl. Berufskollege Björn Wondoll vermutet, dass sie vor dem Gang ins Reisebüro eben genau jene Angebote im Internet durchstöbern, die die Frankfurter Reisebüros einige Jahre verunsichert haben.