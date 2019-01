Neues Bauland in Sicht

Michael Dietrich

Schwedt (MOZ) Der ehemalige Sportplatz Bildungszentrum soll sich 2019 zu einem Baugebiet verwandeln. Dreizehn Bauplätze für Mehr- und Einfamilien-Häuser stehen in lukrativer Lage in Ufernähe zum Angebot. Ziel ist, dass noch dieses Jahr der Spatenstich für den ersten Neubau erfolgt.

Die entscheidende Frage, wie viel der Quadratmeter erschlossenes Bauland kosten wird, kann die Baugesellschaft Casekow noch nicht beantworten. „Wir sind gerade dabei, die Kosten der Erschließung zu ermitteln und hoffen, in einem Monat konkrete Zahlen nennen zu können“, sagt Geschäftsführerin Kerstin Schütze. Sie hat bereits einige Interessenten für die lukrativen Grundstückslagen in der Nähe des Schwedter Wassersportzentrums – das seien aber bisher nur Absichtserklärungen von bauwilligen Interessenten.

Auf dem 2014 stillgelegten Sportareal sollen nach dem jetzt vorgelegten Bebauungsplan 13 Bauplätze entstehen. Acht mit einer Grundstücksgröße um die 800 Quadratmeter sind für Eigenheime vorgesehen, fünf etwas größere Parzellen könnten mit bis zu dreigeschossigen Mehrfamilienhäusern und bis zu sechs Wohnungen bebaut werden, aber auch mit Ein- oder Zweifamilien-Häusern. Das käme ganz auf die Käufer an. „Wir wollen das Baugebiet im Frühjahr erschließen und verkaufen nur an jene Interessenten, die auch mit uns bauen wollen“, erklärt Kerstin Schütze. Die Baugesellschaft hatte den Sportplatz von der Stadt gekauft und hofft nun, ausreichend Käufer für die Flächen und Bauleistung zu finden.

Das Areal an der Regattastraße gilt derzeit als das Baugebiet mit der lukrativsten Lage in Schwedt. So nah am Wasser und trotzdem zentral gelegen gibt es keine anderen verfügbaren Bauplätze. Wie schon in den Schlosswiesen oder am Stadteingang sind Bauplätze in Ufernähe begehrt und in der Regel schnell vergeben. Es gibt aber auch ein paar Risiken, auf die im Bebauungsplan hingewiesen wird. Der Baugrund ist nicht unproblematisch. Bis zu drei Meter stark sind Aufschüttungen aus Bauschutt, Schlacke und Kohle, die unter dem Rasen des Fußballplatzes lauern.

Darunter liegen weiche Schichten aus Torf, sodass für größere Gebäude von Tiefgründungen bis in tragfähige Sandschichten in acht Meter Tiefe ausgegangen wird. Für Einfamilien-Häuser könnten Plattengründungen reichen. Die Baugrunduntersuchung warnt aber auch vor Staunässe und Hochwasserrisiko, weshalb bereits im Plan für jeden Einzelfall Baugrunduntersuchungen und eine Mindesthöhe des Erdgeschosses empfohlen werden, die im Hochwasserfall eine Überschwämmung der Wohnungen ausschließt. Außerdem wird im B-Plan vorgeschrieben, in welchen Bereichen keine Garagen, Carports oder andere Nebenbegäude stehen dürfen, um eine vorgesehene Vorgartenzone nicht zu stören.

Die Baugesellschaft kann Befürchtungen zum Baugrund oder zum hohen Grundwasserstand selbst am Besten begegnen, weil sie die Häuser errichtet, also im Ernstfall auch dafür geradestehen muss.

Ein Teil des Sportplatzes nahe des Ufers soll Grünfläche bleiben. Dort sollen Schüler der nahen „Schloßpark-Schule“ und Sportler des Wassersportvereins eine neue, wenn auch kleinere Laufstrecke als Ersatz für die Aschenbahn des Sportplatzes erhalten, getrennt vom Eigenheimgebiet durch eine Lärmschutzwand.