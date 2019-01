Bernhard Schwiete

Wendisch Rietz (MOZ) Ein Mantra-Konzert mit meditativer Musik ist am Freitagabend auf der Burg Storkow zu erleben.

Ab 20.15 Uhr (Einlass ab 19.40 Uhr) tritt dort die Gruppe The Love Keys auf. Besucher können dabei entspannen und die beruhigenden Klänge auf sich wirken lassen, heißt es in der Ankündigung.

Der Eintritt zum Konzert kostet 20 Euro im Vorverkauf (Yoga-Zentrum Prieros, Tel. 0177 6244951), 25 Euro an der Abendkasse. The Love Keys bieten vor dem Konzert ab 18 Uhr auch eine Yogastunde an. Diese ist allerdings bereits ausverkauft.