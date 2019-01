Lila-Bäckerei überprüft jede Filiale

Martin Stralau

Strausberg (MOZ) Wie es mit den Filialen der insolventen Bäckerei „Lila Bäcker“ weitergeht, ist offen. Auch in Märkisch-Oderland gibt es ein paar davon, darunter eine in Müncheberg, in Strausberg und in Neuenhagen. „Das Sanierungskonzept sieht vor, dass wir jede Filiale hinsichtlich ihrer Wirtschaftlichkeit auf den Prüfstand stellen“, sagt Kathrin Hansen von der Agentur „Engel & Zimmermann AG“, die das Unternehmen in der Öffentlichkeit vertritt. „Für eine genaue Prognose ist es zum jetzigen Zeitpunkt zu früh. Wir kämpfen jedoch um jede Filiale.“ Die Mitarbeiter seien am Dienstag vergangener Woche schriftlich über die Sanierung in Eigenverwaltung informiert worden. Verkäuferinnen in Strausberg und Neuenhagen bestätigen diese Aussage. Für die Kunden der „Lila-Bäcker“-Filialen und -Verkaufsstellen gehe der Verkauf regulär weiter, teilte Hansen mit. „Wir haben unsere Lieferanten über die Sanierung in Eigenverwaltung informiert.“ Die Produktion der Kette soll mit Insolvenz-ausfallgeld über die Agenturen für Arbeit bis Ende Februar 2019 gesichert sein. (mst)