Vom Radweg bis zum Stadion

Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) Mehrfach angekündigt, immer wieder verschoben: der Umbau des Rathauses. 2019 soll es nun endlich losgehen. Die Sanierung der Stadtverwaltung ist eines von vielen Projekten, die Eberswalde in Angriff nimmt. Insgesamt will die Kommune gut 17 Millionen Euro investieren.

Straßenbau, Hochbau, Liegenschaften, Stadtentwicklung – in all diese Infrastruktur-Bereiche fließen Investitions- und Unterhaltungsmittel. In der Summe mehr als 22 Millionen Euro, so Baudezernentin Anne Fellner. Damit sei die Stadt einer der größten Auftraggeber im Barnim für die Bauwirtschaft. Durch die Bildung mehrerer, kleinerer Lose versuche die Kommune, auch ortsansässigen bzw. regionalen Firmen, die von der Betriebsgröße höchstens Mittelstand sind, eine Chance zu bieten.

Im Bereich Straßenbau laufen aktuell drei öffentliche Ausschreibungs- und Vergabeverfahren. Und zwar für die Pfeilstraße, den Fliederweg und die Bollwerkstraße (zwischen Friedensbrücke und Mauerstraße). Diese drei Straßen sollen ab Frühjahr ausgebaut werden. Der Fliederweg in Nordend ist die einzige Anliegerstraße im Programm dieses Jahres. Von der aktuellen Debatte um eine etwaige Abschaffung der Straßenbaubeiträge in Brandenburg wäre sie nicht betroffen, erklärt Fellner sogleich. Denn auf diesen Weg sei Bundesrecht, das Baugesetzbuch, in dem die Erhebung von Erschließungsbeiträgen geregelt ist, anzuwenden. Das Projekt Marienstraße indes wurde mit Blick auf die Initiative in Sachen Straßenbaubeiträge nach Kommunalabgabengesetz (KAG) des Landes zurückgezogen.

Stattdessen werde die Stadt einen Abschnitt der Bollwerkstraße auf Vordermann bringen. Wildpark- und Schillerstraße, beide im Bau, sollen 2019 fertiggestellt werden. Die größte Summe in der Sparte Straßenbau, nämlich gut eine Million Euro, steht jedoch hinter der Position Bärbel-Wachholz-Weg. Mit dem Neubau dieser Straße wird ein neues bzw. ergänzendes Wohngebiet erschlossen: ein Eigenheimstandort mit gut 30 Parzellen hinter der Fliederallee in der Clara-Zetkin-Siedlung. Die Vermarktung ist ab 2021 geplant.

Der Fonds für die Sanierung von Geh- und Radwegen in der Stadt wurde per Parlamentsbeschluss von 200 000 auf 400 000 Euro aufgestockt. Geplant sind laut Fellner u. a. die Verbesserung des Radweges zwischen Zoo und Brandenburgischem Viertel sowie die Befestigung eines größeren Abschnitts am Treidelweg. Zudem soll 2019 für rund 450 000 Euro ein neuer Spielplatz in Ostende errichtet werden.

Zu den größten Vorhaben im Bereich Hochbau gehören die Erweiterung der Kita Spielhaus, dafür war im Herbst der Auftrag vergeben worden (2,5 Millionen Euro), sowie der Fenstertausch an der Bruno-H.-Bürgelschule und Arbeiten an der dortigen Turnhalle. Dieses Projekt, mit einem Volumen von etwa 1,3 Millionen Euro, ist zugleich der Einstieg in die Komplettsanierung des Hauses an der Breiten Straße. Bis 2022 soll die Grundschule vom Keller bis zum Dach modernisiert werden, unter Berücksichtigung des Brandschutzes, der Energieeffizienz und der Barrierefreiheit.

Nicht nur der Sportverein ESC ersehnt die Fertigstellung der Waldsportanlage in Finow. Voraussichtlich im Frühjahr 2020 soll sie in Betrieb gehen. Das neue Funktionsgebäude wie auch die Außenanlagen im ersten Abschnitt sind bereits im Bau.

Mehrfach verzögert hat sich aufgrund diverser Schwierigkeit, darunter die Insolvenz des Planungsbüros, der Baustart für die Sanierung des Eberswalder Rathauses. Nach Abschluss eines flankierenden Grundstücksgeschäfts soll es jetzt aber endlich losgehen, versichert Fellner, die mit Projektkosten von zwei Millionen Euro rechnet. In Kürze sollen den Abgeordneten die neuen Entwürfe vorgestellt werden. Erster Schritt soll der Umbau des städtischen Teils der Rathauspassage sein.