Alte Kaufhalle vermüllt und ungenutzt

Jan-Henrik Hnida

Frankfurt (Oder) (MOZ) „Das Areal ist zum Müllplatz geworden“, sagt Wolfgang Hagen am Telefon verärgert. Er wohnt im Hochhaus in der Berliner Straße – direkt an der ehemaligen Kaufhalle. Wo früher der Lebensmitteldiscounter Plus seine Räumlichkeiten hatte, herrscht in der Hausnummer 40 gähnende Leere. Dazu wurde illegal Müll abgeladen. „Sechs Kühlschränke stehen dort“, erzählt Hagen. Zum Teil seien Flüssigkeiten aus den Geräten ausgelaufen. Seit Anfang Dezember rief der Frankfurter dreimal beim Ordnungsamt an. „Es passierte nichts“, sagt er. Auf Nachfrage der MOZ kam nun Bewegung in die Sache.

Die alte Kaufhalle gehört einer Berliner Immobiliengesellschaft. „Der Eigentümer ließ in den letzten Jahren weder ernsthafte Entwicklungs- noch Verkaufsabsichten erkennen“, so Stadt-Pressereferentin Vera Kubler. Aus ordnungsbehördlicher Sicht sei das Objekt gesichert. Die Anzeige bezüglich illegaler Müllablagerung, also der sechs Kühlschränke, sei durch das das Umweltamt bearbeitet worden. Laut Mitteilung der Unteren Abfallwirtschafts- und Bodenschutzbehörde erfolgte die Entsorgung am vergangenen Mittwoch. Über ein Vorkommen von Ratten, wie sie eine andere Anwohnerin gesehen haben will, sei der Verwaltung nichts bekannt. Der Hinweis konnte auch vom Außendienst nicht bestätigt werden.

Wegen der zunehmenden Verwahrlosung und der daraus resultierenden Nachteile für das Stadtbild und die öffentliche Ordnung wurde die Immobilie durch die Verwaltung auf die „Liste der verwahrlosten Grundstücke“ – die Akutliste – gesetzt. Das bedeutet, dass das Grundstück unter besonderer Beobachtung steht und hoheitliche Instrumente zur Anwendung kommen können, um zu erreichen, dass das Grundstück einer geeigneten Nachnutzung in ordnungsgemäßem baulichen Zustand zugeführt wird. Allerdings seien solche Prozesse natürlich rechtsstaatlich zu gestalten und bedürfen eines hohen Verwaltungsaufwands. Das dauere seine Zeit, so Vera Kubler.

Neben dem Müll und dem Verfall sei ebenso ein Verwaltungsrechtsstreit mit dem Eigentümer wegen des Verstoßes gegen das Bauordnungsrecht beim Verwaltungsgericht im Gang. Aus städtebaulicher Sicht sei das Gebäude jederzeit als „Nahversorgungsmarkt“ wieder nutzbar. Dies habe die Stadt in einem Bebauungsplan aus dem Jahr 2015 gesichert. Ebenfalls bestehe die Möglichkeit eines Neubaus. Auch anderen Nutzungen durch den Eigentümer steht die Stadt aufgeschlossen gegenüber, sofern sie sich im städtebaulichen Rahmen bewegen.

Bis dahin wird hoffentlich kein Müll mehr abgeladen. (jhh)