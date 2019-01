Straßenausbau führt zu Debatten

Gemütliche Ruhe: Auf dem Basdorfer Marktplatz wird es nur voll, wenn Veranstaltung anstehen. Mitten am Tag hält sich das Treiben in Grenzen. © Foto: Sergej Scheibe

Hans Still

Basdorf Basdorf überragt beim Wachstum alle anderen Wandlitzer Ortsteile. Mittlerweile steht sogar der Bau von drei neuen Kitas im Raum. Und auch über einen Schulneu- oder einen Schulerweiterungsbau wird gesprochen. Debatten kommen auch zu Straßenausbaukosten auf.

Die Anwohner der Basdorfer Rosenstraße sind derzeit alarmiert. Im jüngsten Ortsbeirat wurden die Ausbaupläne vorgestellt, sofort schlossen sich Diskussionen an. „Am Ende ging es sehr sachlich zu. Aber es bleibt leider dabei, der südliche Teil der Rosenstraße ist nur einseitig bebaut, das treibt nun mal die Kosten in die Höhe“, fasst Ortsvorsteher Peter Liebehenschel das Ergebnis zusammen. Demnach bekommt der nördliche Abschnitt von der Waldheimstraße bis zur Rosenstraße eine 5,50 Meter breite Fahrbahn, einen 1,50 Meter breiten Gehweg und mit Betonsteinen gepflasterte Zufahrten. Der südliche Abschnitt der Rosenstraße, von der Fliederstraße bis zum Waldkorso, soll hingegen mit 4,80 Metern Breite ausgebaut werden. Die Verkehrsfläche werde als Mischfläche ausgeführt, also ohne extra Gehwege. Trotz aller Versuche, die Ausbaukosten einzudämmen, klagen insbesondere die Anlieger der südlichen Rosenstraße über die Ausbaukosten. „Seitens der Verwaltung wird geprüft, ob eine andere Technologie beim Befestigen der Straßenoberfläche zur Kostensenkung führen würde. Aber die Antwort gilt es zunächst abzuwarten“, bleibt Ortsvorsteher Peter Liebehenschel bei diesem Thema skeptisch.

Uwe Liebenhenschel, Basdorfer Ortsbeirat und CDU-Landtagsabgeordneter, verweist zudem auf einen Unterschied bei den Ausbaukosten einer Sandpiste und denen einer früher schon ertüchtigten Straße. „Wer auf den landesweiten Wegfall der Straßenausbaukosten hofft, sollte sich bewusst sein, der beträfe nur die schon einmal grundhaft erneuerten Straßen. Bislang ist diese Anliegerbeteiligung im Kommunalabgabengesetz (KAG) geregelt. Wird aus einer Sandpiste eine grundhaft ausgebaute Straße, dann werden die Anlieger weiterhin mit ihren Beiträgen zum Straßenausbau beitragen müssen“, verdeutlicht Liebehenschel.

Davon unabhängig sieht Ortsvorsteher Peter Liebehenschel weiterhin großen Wachstumspotenzial in Basdorf. „Es ist ja bereits klar, dass die Johanniter zwei Kindertagesstätten mit insgesamt 120 Plätzen errichten werden. Nunmehr liegt uns die Zusage des Investors Stonehengde vor, nicht nur 400 Wohnungen auf dem ehemaligen Polizeigelände zu bauen, sondern auch eine Kita zu errichten.“ Zu reden wäre laut Peter Liebehenschel auch über eine Erweiterung der Schule. Die Gemeinde erneuerte jüngst bei Bildungsdezernent Matthias Tacke den Wunsch nach einer Gesamtschule in Wandlitz, um dem Schüleransturm Herr zu werden. Nicht minder stark ist der Zuwachs im Grundschulbereich, also müsse laut Liebehenschel über eine Grundschule im Bereich Basdorf/Schönwalde nachgedacht werden. „Von mir aus kann das auch in Schönwalde sein, aber wir müssen in diesem Jahr zum Schwur kommen, wir sind verdammt spät dran“, mahnt der Ortsvorsteher.

In Sachen Kultur bleibt Basdorf in diesem Jahr eine Hochburg. Gerade wurden im Ortsbeirat die Zuschüsse für die Vereine und Verbände bewilligt - lediglich mit einigen leichten Streichungen. So erhält das Brassens-Festival 2000 Euro. Das FSV-Sommerfest wird mit 3000 Euro, das Siedler-Sommerfest mit 800 Euro gefördert. 2000 Euro gibt Basdorf für die Seniorenweihnacht aus, 2500 Euro bekommt der Weihnachtsmarkt am Marktplatz und 500 Euro der Adventsmarkt der Kirche.