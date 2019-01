Strenge Quote für mehr Frauen

Ulrich Thiessen

Potsdam (MOZ) Auch 100 Jahre nach Einführung des Frauenwahlrechtes sitzen mehr Männer als Frauen in den Parlamenten. SPD und Linke wollen eine verbindliche Quotierung für Landeslisten gesetzlich verankern. Das wäre juristisches Neuland – und wird garantiert vor dem Verfassungsgericht landen.

Die rot-roten Regierungsfraktionen wollen in der kommenden Woche im Plenum das Wahlgesetz so ändern, dass künftig alle Parteien die Hälfte ihrer Listenplätze an Frauen vergeben müssen. Allerdings soll dies erst nach der Landtagswahl am 1. September in Kraft treten, erklärte die innenpolitische Sprecherin der SPD-Fraktion Klara Geywitz am Dienstag in Potsdam.

Aktuell sind 39 Prozent der Abgeordneten im Landtag weiblich, in den Vertretungen auf kommunaler Ebene gar nur 23 Prozent. Bislang quotieren Grüne, Linke und die Sozialdemokraten ihre Landeslisten. Die CDU strebt einen Frauenanteil von 30 Prozent auf der Liste an.

Laut Geywitz sei der Schritt notwendig, um den Frauenanteil in den Parlamenten zu erhöhen. Sie betonte, dass Brandenburg mit diesem Schritt Neuland betritt. Der Vorschlag sieht vor, dass Parteien künftig zwei getrennte Listen für Frauen und Männer aufstellen, die dann im Reißverschluss zusammengefügt werden. Ob ein Mann oder eine Frau auf Platz eins steht, legen die Parteien selbst fest.

Personen die sich keinem der beiden Geschlechter zugehörig fühlen, könnten sich frei für eine der beiden Listen entscheiden. Reine Frauen- oder Männer-Listenvereinigungen können von der Regelung ausgenommen werden, so Geywitz.

Den Anstoß zu dieser Debatte hatten die Grünen mit einem eigenen Gesetzentwurf gegeben. Der ging weit über die Quotierung der Landeslisten hinaus und sah vor, dass alle Parteien in den Direktwahlkreisen sowohl einen Mann als auch eine Frau aufstellen sollten. Der Wähler hätte eine Stimme für eine Frau und für einen Mann, egal ob von der selben Partei oder von einer anderen. Dazu hätte die Zahl der aktuell 44 Wahlkreise halbiert werden sollen. SPD und Linke lehnten dies ab, da die Wahlkreise schon jetzt in einigen Landesteilen sehr groß sind.

Die CDU stellt das Ansinnen grundsätzlich in Frage. Sie verweist auf einen Bericht der Landesregierung und darüberhinaus auf eine Rede von Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) vom vergangenen Jahr. Darin hatte dieser betont, dass eine gesetzliche Vorgabe zur Quotierung von Landeslisten ein Verstoß gegen die Freiheit der Parteien darstellt, sich selbst zu organisieren. Außerdem könne ein Parlament nicht alle Gruppierungen in der Gesellschaft paritätisch widerspiegeln.

Die CDU geht nun davon aus, dass die Landesregierung, allen voran der Innenminister, gegen den Gesetzentwurf vorgeht und ihn mit einer Normenkontrollklage vor dem Verfassungsgericht prüfen lässt. Das Innenministerium nahm am Montag nicht Stellung zu dem rot-roten Vorhaben. In der Sitzung der SPD-Fraktion soll Schröter nicht interveniert haben.

Die Christdemokraten haben derweil einen eigenen Gesetzentwurf für mehr Chancengleichheit in den Landtag eingebracht. Der parlamentarische Geschäftsführer Jan Redmann plädierte am Montag beispielsweise für eine bessere Kinderbetreuung während Kreistagssitzungen. Das Ziel, mehr Frauen in die Parlamente zu entsenden, könne man im Gesetz verankern, so Redmann, aber nicht indem in die Rechte der Parteien eingegriffen wird.

Auch die AfD hat mit Verweis auf ein Gutachten des Parlamentarischen Dienstes des Landtages schon im Herbst mit einer Verfassungsklage gedroht. Geywitz betonte, dass man sich rechtlich auf der sicheren Seite fühle. Allerdings könne letztlich wohl erst ein Spruch der höchsten Richter endgültige Klarheit in dieser Frage bringen.