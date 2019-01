Pflege soll erschwinglich werden

Hajo Zenker

Berlin (MOZ) Angesichts drastisch steigender Eigenanteile, die Pflegebedürftige in Heimen bezahlen müssen, ist in der Politik eine Debatte darüber entbrannt, wie man die Finanzierung verändern kann. Indem man etwa die Beiträge für die Betroffene deckelt. Oder Steuerzuschüsse zahlt.

Sollen Pflegebedürftige auch im hohen Alter finanziell selbstständig bleiben und keine Bittsteller sein müssen – nicht bei Angehörigen, nicht beim Sozialamt? Und sind deshalb alle Beitragszahler bereit, immer höhere Beträge zu zahlen? Oder sollen Steuermittel fließen? Oder muss man das heutige System der Pflegeversicherung umkrempeln?

Angestoßen hatte die Diskussion Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU). Die CSU-Bundestagsabgeordnete Emmi Zeulner, Mitglied des Gesundheitsausschusses des Bundestages, fordert nun eine Vollversicherung und damit eine grundlegende Reform. Bisher ist die Pflegeversicherung nämlich nur eine Teilkostenversicherung. Sie übernimmt einen Basisbetrag. Alles, was darüber liegt, muss der Pflegebedürftige beziehungsweise die Angehörigen bezahlen. Und das wird immer mehr.

Schließlich erhält das Pflegepersonal endlich höhere Löhne und für viele Pflegebedürftige stockte Spahns Vorgänger im Amt, Hermann Gröhe (CDU), die Leistungen auf. Hat der Heimbewohner nicht genug Geld, muss die Sozialhilfe ran, also die Kommune. Nach Angaben des Bundesverbandes privater Anbieter sozialer Dienste bewegt sich die Sozialhilfeabhängigkeit der Heimbewohner „seit Jahren auf einem konstant hohen Niveau“ – jeder Dritte sei auf „Hilfe zur Pflege“ angewiesen.

Laut Emmi Zeulner sind für die Vollversicherung rund 13 Milliarden Euro zusätzlich notwendig. Dies könne mit einer weiteren Erhöhung des Pflegebeitrags um einen Prozentpunkt erreicht werden – zu gleichen Teilen getragen von Arbeitgebern und Arbeitnehmern. Aktuell sind für die Pflege, nach der Aufstockung um 0,5 Prozentpunkte zum Jahreswechsel, 3,05 Prozent (für Kinderlose: 3,30 Prozent) vom Bruttolohn zu zahlen.

Zustimmung zu einer Vollversicherung kam am Dienstag vom Koalitionspartner SPD. Sabine Dittmar, die gesundheitspolitische Sprecherin der Fraktion, sagte, für sie sei klar, „dass die Belastungen für Pflegebedürftige nicht unbegrenzt steigen dürfen“. Deshalb sei es sinnvoll, die Pflegeversicherung von einer Teilkostenversicherung letztlich hin zu einer Vollversicherung weiterzuentwickeln. Man freue sich, „dass nun auch der Koalitionspartner weiteren Reformbedarf erkannt hat“, fügte Dittmar hinzu. Damit wird eine Idee aufgegriffen, die der Pflegebevollmächtigte der Bundesregierung, Andreas Westerfellhaus (CDU), gleich bei seinem Amtsantritt im vergangenen April geäußert hatte.

Erwin Rüddel (CDU) wiederum, Vorsitzender des Gesundheitsausschusses, fordert seit längerem zumindest eine Deckelung der Eigenanteile. Für die Finanzierung brachte er gestern eine Kommission beim Bundesgesundheitsministerium ins Spiel, die Vorschläge dafür machen soll. Technisch funktionieren könnte das durch ein Umdrehen des bisherigen Systems: Der Pflegebedürftige zahlt einen festen Basisbetrag selbst, den Rest dann die Versicherung.

Für Sabine Dittmar wäre das ein Zwischenschritt hin zur Vollkasko. So eine Vollversicherung hat Jens Spahn bisher abgelehnt, für die Deckelung mit Systemumkehr sieht er Vor- und Nachteile. Und genau darüber müsse man grundsätzlich diskutieren.

Das unterstreicht auch eine am Dienstag vorgestellte repräsentative Umfrage des Verbraucherzentrale Bundesverbands. Demnach geben mehr als drei Viertel der Befragten an, dass sie sich im Ernstfall nicht ausreichend finanziell abgesichert fühlen. Das sei alarmierend, da dies im Jahr 2017 in einer gleichlautenden Umfrage nur von etwas mehr als der Hälfte der Befragten formuliert worden sei.

„Der Pflegefall darf nicht länger zur Kostenfalle werden“, sagt Vorstand Klaus Müller. Neun von zehn Deutschen wissen auch schon wie das gelingen soll – durch einen Steuerzuschuss zur Pflegeversicherung.