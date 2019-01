Vom Burgschreiber bis zur „Zauberflöte“

Janet Neiser

Neuzelle (MOZ) Momentan ist es eher ruhig in Neuzelle – jedenfalls was den Tourismus angeht. Jagte im Sommer und Herbst des vergangenen Jahres eine Veranstaltung die nächste, herrscht derzeit so etwas wie Winterschlaf. Was nicht heißt, dass gar nichts los ist.

Im Gegenteil, die Museen der Stiftung Stift Neuzelle sind weiterhin offen und locken auch den anderen Touristen aus der Region oder aber von außerhalb in den Ort an der Oder. „Am Wochenende haben wir wieder eine Führung in der katholischen Kirche“, berichtet Antje Hollatz aus der Besucherinformation. 45 Minuten dauert so ein begleiteter Besuch, der immer auch eine Reise in die Vergangenheit des Klosters ist. Die Führungen werden vom Pfarrer, den Mönchen oder anderen Kirchenexperten übernommen. Auch der Klostergarten kann übrigens besichtigt werden – es sei denn, es gibt Glatteis, dann bleibt er aus Sicherheitsgründen gesperrt.

Konzerte, Lesungen oder Gesprächsrunden gibt es im Januar und auch im Februar nicht im Amt Neuzelle. Erst am 2. März eröffnet im Strohhaus die nächste Internationale Ostereierausstellung und kurz darauf beginnt auch wieder die Vortragsreihe in dem denkmalgeschützten Haus im Slawengrund. Als Vorbote des Frühlings gibt es am 20..März im Refektorium des Kreuzgangs ein Lesekonzert, und zwar mit Burgscheiber Sascha Macht.

Der April wird sportlich, da stehen Wanderungen an, unter anderem auch eine Rangertour der Naturwacht Schlaubetal. Die wird im Laufe des Jahres mehrfach angeboten, immer mit einem anderen Thema. „Ein Kräutlein ist gewachsen“ heißt es bei der Premiere am 19. April.

Aufgrund des großen Erfolgs im Vorjahr wird die Gesprächsreihe der Stiftung Stift Neuzelle mit Gregor Gysi fortgesetzt. Beim Auftakt am 4. Mai wird es im Refektorium um den großen Begriff „Heimat“ gehen. Dieses Thema zieht sich dann durchs ganze Jahr. Über die Gesprächspartner des Politikers ist noch nichts bekannt. Weitere Termine, an denen Gysi in Neuzelle weilen wird, sind der 7. Juni, der 30..August und der 26. September.

Ob sich aus der Gysi-Reihe eine Tradition entwickelt, wird sich zeigen, andere Veranstaltungen sind längst zu einer solchen geworden. Die „Sommerklänge in der Orangerie“ beispielsweise, die es auch 2019 geben wird. Der Neuzeller Klostermarkt „Handwerk trifft Kultur“ findet auch wieder statt, und zwar am Himmelfahrtstag, also am 30. Mai. Die Oper Oder-Spree erlebt ihre „Zauberfloten“-Premiere am 4..Juli. Das Erntefest der Agrargenossenschaft ist am 14. September fest eingeplant und der Weihnachtsmarkt in Neuzelle am 7. und 8. Dezember.

