Eine AG zur Selbsthilfe

Anett Zimmermann

Bad Freienwalde (MOZ) Bad Freienwalde. Daniel Werner arbeitet als Personalleiter bei der Gemeinnützigen Rettungsdienst Märkisch-Oderland GmbH und ist Ortswehrführer in Schiffmühle. Er leitet seit einem Jahr aber auch eine besondere Arbeitsgemeinschaft an der Käthe-Kollwitz-Grundschule in Bad Freienwalde.

„Förderung der Selbsthilfefähigkeit der Kinder und Brandschutzerziehung“ ist die Arbeitsgemeinschaft überschrieben, die Daniel Werner an der Käthe-Kollwitz-Grundschule in Bad Freienwalde betreut. Vor etwas mehr als einem Jahr hatte sich der Familienvater mit seinem Vorschlag für eine AG an Schulleiterin Sybille Reiniger gewandt. „Ein solches Engagement kann man sich doch nur wünschen“, erklärt diese und natürlich werde die Arbeitsgemeinschaft fortgeführt, wenn es ausreichend Interesse dafür gibt. Zurzeit machen sieben Kinder der ersten bis vierten Klasse mit. Fünf müssen es mindestens sein.

Doch an diesem Montagnachmittag steht kein großes Modell eines Feuerwehrfahrzeugs wie noch jüngst zum Tag der offenen Tür der Schule im Klassenraum. Dafür aber das Thema an der Tafel: Ehrenamt. Neele liest einen Text über Max und Flocke vor. Mit den beiden Figuren sind die Kinder bereits vertraut. Diesmal verschlägt es den Jungen Max und seinen Hund Flocke auf einen Übungsplatz für Rettungshunde.

Vier der Kinder beziehungsweise deren Familien haben selbst Hunde. Und was ein Rettungshund ist, weiß selbst Johannes, der Jüngste in der Runde. „Der hilft, wenn ein Haus eingestürzt ist“, sagt er und müht sich später sogar, einen Lückentext auszufüllen. Dabei kann der Erstklässler noch nicht einmal alle Buchstaben. Dafür ist er jetzt bei der Jugendfeuerwehr, erzählt er stolz und wie wichtig es ist, eine einmal gegebene Zusage zu halten. Daniel Werner freut sich über die Begeisterung und den Eifer der Kinder, aber diese über 45 Minuten oder auch länger zu halten, sei nicht einfach. „Mit Kindern zu arbeiten ist völlig anders“, sagt er. Auch zwischen Schule und (Jugend)Feuerwehr gebe es noch einmal Unterschiede. Rat hole er sich deshalb hin und wieder bei seiner Frau, die als Oberstufenlehrerin tätig ist.

In der AG-Stunde verweist er darauf, dass es auch im Landkreis Märkisch-Oderland eine Rettungshundestaffel gibt. In Manschnow. „Ist das nicht ein bisschen weit weg?“, will Aaron wissen. Daniel Werner verneint und erinnert daran, dass der Hundeführer ja mit seinem Hund im Auto zum Einsatzort fahren kann. Und auch er sei ehrenamtlich tätig. Wissen die Kinder, was das bedeutet? „Das ist wie ein Hobby“, meint eines der Mädchen und fügt hinzu: „Er macht das freiwillig.“ Ehrenamt sei allerdings nicht nur auf Blaulicht-Aufgaben beschränkt, erklärt Daniel Werner und fragt nach weiteren Beispielen. „Wer von euch ist in einem Verein?“, gibt er Hilfestellung. Wieder gehen mehrere Hände nach oben. Da wird im Karnevalverein getanzt oder Tischtennis gespielt.

„Was ist das?“, wollen immer wieder auch die Kinder wissen. So können sie diesmal mit dem Begriff Suppenküche in einem Lückentext nichts anfangen. Und Aaron würde viel lieber ein Feuerwehrfahrzeug anschauen. „Das machen wir, sobald es wieder etwas wärmer ist“, verspricht Daniel Werner. Beim Puzzle zum Thema Ehrenamt sind kurz darauf Abkürzungen von Hilfsorganisationen zu erkennen, darunter das Technische Hilfswerk (THW). Johannes kann damit noch nichts anfangen. Und woher soll er dann wissen, welche Farbe THW-Fahrzeuge haben. Daniel Werner holt sein Handy heraus und zeigt den Kindern ein paar Bilder. „Sieht aus wie die Feuerwehr, nur in Blau.“