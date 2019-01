Nahe und ferne Kunst

Gabriele Herrmann

Brandenburg (MOZ) Die OFF-Art ist zu Ende. 42 Künstlerinnen und Künstler stellten in der Kunsthalle Brennabor 100 Kunstwerke aus. Erstmalig stand die Ausstellung unter einem Motto- „StadtLandschaft Brandenburg an der Havel“. „Die Ausstellung war ein Erfolg, nicht nur für die Aussteller. Fast 1300 Besucher nutzen die Möglichkeit die künstlerische Vielfalt der Stadt zu bewundern“, erklärte Kulturmanager Tim Freudenberg. „Sicher ist auf jeden Fall, dass die traditionsreiche freie Kunstausstellung im kommenden Jahr ihr 20-jähriges Jubiläum feiern wird“, so der Kulturmanager weiter.

Solange müssen die Kunstbegeisterten jedoch nicht warten. Denn nach der Ausstellung ist vor der Ausstellung. Bereits am 2. Februar stellt Sigrid Noack ihre Werke aus. Unter der Überschrift „Nahe Ferne“ zeigt die in Guben geborene Sigrid Noack einige ihrer Arbeiten in der Kunsthalle. Ihre künstlerische Ausbildung erhielt Sigrid Noack an der Dresdener Hochschule für Bildende Künste, insbesondere bei Herbert Kunze und Gerhard Kettner. Inspirationen erhält die Künstlerin durch inspirierende Studienreisen. Seit 1989 u. a. in den Jemen und den Orient, nach Usbekistan, Georgien, Italien, Rom, Israel, Südfrankreich und Kreta. Sie gestattet mit ihren Werken, in Ölmalerei und Sand, Acryl- und Wasserfarben, einen faszinierenden Blick in ferne Kulturen.Die Vernissage findet am 1. Februar um 18 Uhr statt.

Die Kunsthalle Brennabor bewies in der Vergangenheit: Totgesagte leben länger! Kurz vor dem Aus gelang es dank der großen Unterstützung der Mitglieder des Freundeskreises der Kunsthalle Brennabor, dass der besondere Ort der Kunst eine Zukunft hat. Im Fontane Jahr darf dabei eine künstlerische Ehrung für Theodor Fontane nicht fehlen. Eine Gruppenausstellung im September wird zu diesem Thema vorbereitet.

Des Weiteren sind 2019 noch fünf Einzelausstellungen geplant, darunter eine mit Werken von Emil Spieß.