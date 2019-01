Maria Neuendorff

Berlin (MOZ) Das neue Humboldt Forum im Antlitz des alten Berliner Stadtschlosses soll Ende dieses Jahres schrittweise eröffnen. Bisher konnten sich Interessierte in einer Infobox an der Baustelle über die Arbeiten informieren. Nun ist der Förderverein in ein kleines Ladenlokal auf der Südseite gezogen.

Die Decken im Erdgeschoss im Neubau am Werderschen Markt 12 sind noch unverkleidet. Wie es in Berliner Kult-Klubs derzeitig Mode ist, wurde der Blick auf die Leitungen frei gelassen. Ein komischer Kontrast zu den alten Fresken und Büsten, die ehrenamtliche Helfer des Fördervereins Berliner Schloss in das neue Domizil schräg gegenüber vom Auswärtigen Amt geschafft haben.

Draußen vor der Glaswand liegt die aktuelle Schlosszeitung bereit. „Da haben die Leute etwas zum Lesen, während sie auf den Bus warten“, sagt der Fördervereinschef Wilhelm von Boddien am Dienstag bei der Eröffnung des neuen Infocenters in Mitte.

Das Ladenlokal, in dem sich jeder über Deutschlands größten Kulturbau informieren kann, ist wie sein Vorgänger temporär, nur viel kleiner. „Sie sehen hier die Humboldt-Box in Miniatur“ sagt Boddin und zeigt auf das Stadtmodell, das um die Hälfte geschrumpft ist. Die Box, ein Würfel mit Ausstellungsfläche über sechs Etagen auf der belebten Lustgarten-Seite muss bis Ende März abgerissen werden, um Platz für den Bau der Freiflächen rund um das künftige Humboldt Forum zu machen.

Denn im Inneren des nachgebauten Schlosses wird derzeit schon an großen Vitrinen, Magazinen und Podesten für die Kulturgüter aus fernen Ländern wie die Höhlen aus der Seidenstraße gewerkelt. „Im Frühjahr beginnen wir den Schlüterhof zu pflastern. Vattenfall und die Wasserbetriebe werden dann ihre Technik einbauen“, berichtet Bauchef Hans-Dieter Hegner von den Fortschritten.

So sind derzeit auch keine Baustellen-Führungen mehr möglich. Die Ehrenamtlichen sollen Interessierte und potenzielle Spender nun am Bauzaun entlang führen, wo schon ordentlich Stuck an den Fassaden zu sehen ist. „Enden sollen die Touren dann hier im Ladenlokal“, erklärt Boddien. Weil die Gegend auf der Südseite des Schlosses keine Laufgegend ist, will der 76-jährige Schloss-Initiator auf der belebteren Nordseite gegenüber dem Lustgarten noch einen „Angelhaken“ in Form eines kleinen Containers installieren. „Dort drücken wir den Leuten einen Wegeplan in die Hand, damit sie nicht wie der Ochs vor dem Berg stehen.“

Der Spendensammler für die Rekonstruktion der historischen Fassade des 1950 von der DDR gesprengten Prunkbaus sieht sich kurz vor dem Ziel. „Es fehlen noch 13 Millionen Euro“, berichtet Boddien, der mit seinen Helfern schon 93 Millionen Euro gesammelt hat. Dem Bund, der die Hauptkosten von rund 600 Millionen für das neue Kultur- und Museumszentrum im Herzen Berlins finanziert, hat der Förderverein 105 Millionen Euro an Spenden zugesagt.

Schon mit 50 Euro kann man sich an einem Stein beteiligen, erfährt man im neuen Infocenter. Wer Pate für eine Korinthische Konsole im oberen Laubengesims werden will, ist mit 5290 Euro dabei. Jeder Spender wird im Internet genannt, wenn er möchte. Die, die gleich einen Millionen-Check ausstellen, würden aber meinst anonym bleiben wollen, „wahrscheinlich aus Angst vor Bettelbriefen“, erzählt eine Mitarbeiterin, die im Shop Kataloge verteilt.

Auf großen Bildschirmen sieht man, wie Figuren mit Kränen auf die Schloss-Balkone gehoben werden und wie Stuckateure den am Computer nachgefertigten barocken Sandsteinkunstwerken mit Hammer und Meißel den letzten Schliff geben. Im neuen Schloss-Shop kann man aber auch ein Buch über den Baumeister Schlüter kaufen oder einen Trabbi-Radiergummi für 1,95 Euro.