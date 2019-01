Wettbewerb oder Wildwuchs bei den Linken

Ulrich Thiessen

Potsdam (MOZ) Die brandenburgische Linke sortiert am kommenden Wochenende ihre Kandidaten für die Landesliste. So gut wie alles ist neu: Die Spitzenkandidaten, Kathrin Dannenberg (Lehrerin und Landtagsabgeordnete aus der Lausitz) und der Gewerkschafter Sebastian Walter (Barnim), werden anstelle von Finanzminister Christian Görke die Liste dieses Mal anführen.

Geändert hat sich auch das gesamte Aufstellungsverfahren. Bislang gab es komplizierte Prozedere, die sicherstellen sollten, dass alle Kreisverbände und alle politischen wichtigen Fachthemen unter den zwanzig aussichtsreichen Plätzen vertreten waren. Folglich gab es auch kaum Kandidaturen gegen die sorgsam ausgehandelte Vorschlagliste des Vor-standes.

Für die Landtagswahlen am 1. September gelten allenfalls 15 Plätze als sicher. Der Vorstand machte einen Vorschlag mit zehn Namen, der naturgemäß keine regionale Ausgewogenheit bieten konnte. „Es geht rein um Personen“, heißt es in der Partei. Aktuell sieht es so aus, als ob in Wildau nur die ersten vier Plätze ohne Probleme gewählt werden. Nach den beiden Spitzenkandidaten folgt die Landtagsabgeordnete und Kreisvorsitzende von Märkisch-Oderland, Bettina Fortunato. Dahinter rangiert Finanzminister Görke. Zwei altgediente Landtagsabgeordnete, Fraktionschef Ralf Christoffers und der innenpolitische Sprecher Hans-Jürgen Scharfenberg, werden nur als Direktkandidaten antreten und verzichten auf einen Listenplatz.

Schon ab Listenplatz fünf geht der Konkurrenzkampf los. Auf Platz sechs scheint der parlamentarische Geschäftsführer der Fraktion, Thomas Domres, zurzeit keine Konkurrenz zu haben. Für Platz acht gibt es mehrere Bewerber. Der Vorstand nominierte den Schatzmeister der Partei Ronny Kretschmer, ein kleiner Parteitag hatte sich für den Cottbuser Abgeordneten Matthias Loehr ausgesprochen. Auch der Frankfurter Stadtverordnetenvorsteher Wolfgang Neumann strebt diesen Listenplatz an. Um Platz zehn bewirbt sich der frühere FDP-Spitzenkandidat und heutige Staatssekretär im Sozialministerium, Andreas Büttner.

Andere wie Justiz- und Europaminister Stefan Ludwig haben sich selbst etwas weiter hinten mit einer Kandidatur um Platz zwölf eingereiht. Sein Versuch, auf der Vorschlagsliste des Vorstandes weiter vorn einsortiert zu werden, war zuvor gescheitert. Um Platz zwölf bewirbt sich auch der Vorsitzende des Europaausschusses im Landtag Marco Büchel. Insgesamt gibt es knapp 40 Interessenten, die ihre Kandidatur für die ersten zwanzig Plätze angemeldet haben. Der jüngste ist der 18-Jährige Aaron Birnbaum aus Herzberg, der auf der streng geschlechterquotierten Liste für den nächsten Männerplatz, die Nummer 14, kandidieren will.