Laubengang statt Treppenhaus

Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Die städtische Gebäudewirtschaft wird in diesem Jahr mehr als zehn Millionen Euro für Investitionen und Instandhaltungen ausgeben. Größtes Projekt in den kommenden zwei Jahren ist ist die Komplett-Sanierung der Straße der Republik 49 bis 75.

Ob die städtische Gebäudewirtschaft (Gewi) noch einmal solch ein großes Projekt in den kommenden Jahren stemmen wird, wie es derzeit in der Straße der Republik 49 bis 75 begonnen wird, glaubt Oliver Funke, Geschäftsführer der Gewi, nicht. Nach derzeitigem Stand 17 Millionen Euro sollen in den kommenden zweieinhalb Jahren ausgegeben werden, um die drei Blöcke, an denen noch nie etwas gemacht wurde, von Grund auf zu sanieren. „Wir brauchen pro Haus rund eineinhalb Jahre, beginnen versetzt“, so Funke. Zum einen ist der versetzte Bau erforderlich, weil es momentan gar nicht die Baukapazitäten gebe. Zum anderen sollen nicht gleichzeitig eine große Zahl von Wohnungen gleichzeitig auf den Markt kommen. Immerhin stehen nach der Fertigstellung 144 Wohnungen zur Verfügung.

Die Gewi geht bei diesem Projekt neue Wege. So werden auf der Hofseite an der Fassade Laubengänge angebracht, von denen man in die Wohnungen gelangt. Der Vorteil ist: Ein Aufzug kann dann nicht nur einen Aufgang erschließen, sondern gleich zwei Aufgänge. Statt 24 können 48 Wohnungen über einen Aufzug erreicht werden, was später die Betriebskosten senkt. Zwölf Wohnungen werden über ein Treppenhaus erreichbar sein. Durch die Vorlagerung der Treppenhäuser und der Aufzüge können die jetzigen Aufgänge in den Blöcken den Wohnungen zugeschlagen werden.

Größtenteils entstehen 2-Raum-Wohnungen, jetzt sind es durchgängig 3-Raum-Wohnungen. Oliver Funke sieht für solche kleineren Wohnungen Bedarf. Durch den weiteren Abriss in diesem Jahr werden kleiner Wohnungen vom Markt genommen, für die nun Ersatz geschaffen wird.

In diesem Jahr wird mit dem Block 49 bis 57 begonnen, momentan läuft die komplette Entkernung. Als Bauzeit sind eineinhalb Jahre veranschlagt, bis die 64 Wohnungen bezugsfertig sind. Rund fünf Millionen Euro will die Gewi allein für dieses Vorhaben in diesem Jahr einsetzen.

Auf der Investitionsseite soll auch weiteres Geld in die Gestaltung von Außenflächen fließen. Zum einen wird der zweite Block in der Fritz-Heckert-Straße fertig, die Nummern 41 bis 45, die die Gewi in den vergangenen Monaten zwischen Straße der Republik und Puschkinstraße saniert hat. In den Block 35 bis 39 ziehen derzeit schon die ersten Mieter ein. Im Hinterhof ist durch den Abriss der Puschkinstraße 9 bis 11 ausreichend Platz für die Neugestaltung der Außenflächen entstanden. Vor allem sollen dort Parkplätze angelegt werden. Doch bevor gestaltet wird, müssen dort noch Altlasten aus der Erde geholt werden. Wir noch in vielen anderen Bereichen in der Stadt liegen dort alte Fernwärmetrassen, drei mal drei Meter große Betonteile. Die Entfernung übernimmt die Gebäudewirtschaft. Die Kosten bekommt sie später von der Stadt erstattet. 300 000 Euro sollen für die Außenanlagen in diesem Bereich ausgegeben werden.

Ebenfalls die Außenanlagen werden im hinteren Bereich der Blöcke in der Straße der Republik 32 bis 58 hergerichtet, die in den vergangenen Jahren saniert worden sind. Auch dort müssen zunächst Fernwärmetrassen aus dem Boden geholt werden, bevor dann auch neue Parkplätze angelegt werden können.