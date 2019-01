Spatzen am häufigsten entdeckt

Jürgen Liebezeit

Oberhavel (MOZ) Der Haussperling, auch Spatz genannt, hat seine Spitzenposition bei der diesjährigen Nabu-Aktion „Stunde der Wintervögel“ in Oberhavel verteidigt. In 376 Gärten ist der Vogel am ersten Januarwochenende 2 943 mal gesehen worden. Das entspricht etwa acht Tieren pro Garten.

Im vergangenen Januar waren es 2 147 Haussperlinge, die die 342 Teilnehmer gemeldet hatten. Platz zwei der Vogelrangliste in Oberhavel belegt die Kohlmeise, die 2 260 Mal (2018: 1 735) entdeckt wurde. Sie liegt auch in der Brandenburgstatistik auf Platz zwei. Auf den weiteren Plätzen in Oberhavel folgen Feldsperling, Blaumeise, Amsel, Elster, Ringeltaube, Grünfink, Nebelkrähe und Schwanzmeise.

Die Meldungen aus Oberhavel sind in etwa deckungsgleich mit dem Bundesergebnis: Unter den fünf am häufigsten registrierten Wintervögeln gab es im Vergleich zum Vorjahr keinerlei Veränderungen: Es führt der Haussperling mit 6,4 Vögeln pro Garten vor Kohlmeise, Blaumeise, Feldsperling und Amsel.

„Das hatte ich ungefähr so erwartet“, bewertet Siegfried Behrendt vom Nabu Oranienburg die Ergebnisse für den Kreis. Er begrüßt die gestiegene Teilnehmerzahl in Oberhavel. Während im Vorjahr noch 342 Hobby-Ornithologen ihre Beobachtungen gemeldet hatten, waren es dieses Jahr schon 376 Teilnehmer. „Wissenschaftlich sind die Ergebnisse nicht zu nutzen“, schränkt Behrendt, der selber als Ornithologe unterwegs ist, ein. „Aber sie zeigen auch für unseren Kreis einen klaren Trend. Es gibt immer weniger Vögel.“ Behrendt führt das auf die Veränderungen in der Umwelt zurück. „Das Nahrungsangebot durch den dramatischen Insekten-Rückgang ist ein entscheidender Grund“, so Behrendt. Deshalb rät er, den eigenen Garten naturnah zu halten. Das Anlegen einer artenreichen Wiese hilft Hummeln, Schmetterlingen und anderen Insekten. Diese sind wiederum Nahrungsquelle für Vögel. Auch Brutmöglichkeiten, zum Beispiel durch eine Hecke mit heimischen Hölzen oder Nistkästen, würden den Vögeln helfen.