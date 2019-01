Ein besonderer Auftrag für die Kunst

Gabriele Herrmann

Brandenburg (MOZ) Die Stiftung Wredowsche Zeichenschule lud zum traditionellen Neujahrsempfang im Wredow-Haus ein. Detlef Karg, Kurator der Stiftung, resümierte vor etwa 40 Gästen über die Tätigkeiten der Stiftung im vergangenen Jahr und gab einen kurzen Ausblick auf die Zukunft. Musikalisch wurde die Veranstaltung vom Gitarrenensemble der Musikschule Vicco von Bülow umrahmt. Die Stiftung Wredowsche Zeichenschule wurde 1883 vom Brandenburger Bildhauer August Julius Wredow (1804-1891) gegründet. Ziel war und ist es, vielen Brandenburgern die theoretische und praktische Auseinandersetzung mit Kunst zu ermöglichen. Heute bietet die Zeichenschule eine moderne und systematische künstlerische Ausbildung für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. „Tun Sie etwas, auch wenn sie nichts daran verdienen. Irgendwann zahlt es sich aus.“ Mit diesem Zitat lobte Oberbürgermeister Steffen Scheller das Engagement der Stiftungsmitglieder und die Arbeit der über 30 Dozenten die 370 Kunstbegeisterte unterrichten. Dass freie Kunst nicht immer etwas Selbstverständliches war, machte Professor Michael Oeff in seinem Vortrag über die „Entartete Kunst“ während der nationalsozialistischen Diktatur in Deutschland, deutlich. „Die Stiftung hat deshalb nicht nur eine hohe Verantwortung für das kulturelle Erbe der Stadt, sondern auch einen besonderen Auftrag für die Kunst“, erklärte Detlef Karg. „Der Dank gilt der guten Zusammenarbeit mit der Stadt, die von der Volkshochschule, dem von Saldern-Gymnasium und allen Unterstützern bestens erfüllt wird,“ so der Kurator weiter. Nur kurz ging er auf den für ihn unverständlichen Abgang vom künstlerischen Leiter Tobias Öchsle ein und betonte zugleich, dass mit Jana Wilsky die Leitung der Schule sofort wieder in beste Hände gekommen sei. Zeichnen, malen, plastisches und experimentelles Gestalten, Kommunikationsdesign und Grafik waren die Inhalte des Unterrichts. Seit Anfang September 2014 ist die Wredowsche Zeichenschule eine anerkannte Kunstschule im Land Brandenburg und hat dementsprechend ihr Angebot mit der darstellenden Kunst wie Kinderzirkus, Kindermusical und Theater erweitert. Bereits im Januar beginnt ein neuer Musical-Kurs. Aufgeführt werden soll das Musical „Die kleinen Leute von Swabedo“. Hierfür werden noch Darsteller gesucht. Auch bei allen anderen Kursen ist die Kunstschule stets auf der Suche nach jungen und älteren Teilnehmern - egal ob Anfänger und Fortgeschrittene. Anmeldung und Informationen: www.stiftung-wredowsche-zeichenschule.de, 03381/522104, info@wredow-stiftung.de