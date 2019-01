Von Klops bis Pesto Rosso

Kalte Erfrischung: Björn Preuß hatte für die Besucher ein Birnen-Eis im Angebot – in Anlehnung an Fontanes Ballade über Herrn von Ribbeck im Havelland. © Foto: xxx

Ingmar Höfgen

Berlin Fontane.200 und die Landesgartenschau – die beiden Großereignisse dürften morgen auch den Ostprignitz-Tag auf der Grünen Woche in Berlin dominieren. Auf der weltgrößten Verbrauchermesse sind auch einige weitere Unternehmen aus der Region vertreten.

Viele werben ebenfalls mit einem der größten Söhne der Stadt Neuruppin für ihre Produkte. Am Stand der Rheinsberger Eiszauberei in der Brandenburghalle 21a kündet ein großes Schild von „Fontanes Proviant“. Drei Euro kostet die Kombination von Birne und Zimt. Und auch wer es herzhaft mag, wird auf den Dichter hingewiesen, dessen Geburtstag sich am 30. Dezember zum 200. Mal jährt. Ein kleiner Fontane ziert künftig die 1,2-Liter-Konserve Königsberger Klopse der Firma Dreistern. Karl Friedrich Schinkel, der andere berühmte Sohn Neuruppins, schaut künftig vom Gemüsetopf. Dritter im Bunde ist Friedrich II, der auf den Kartoffeltopf gedruckt ist. Zufällig gewählt ist das nicht – auch die Erklärungen finden sich darauf.

Wem die großen Packungen viel zu viel sind, auf den nimmt Dreistern künftig Rücksicht – jedenfalls bei der Sülze. Sie wird jetzt auch in 250-Gramm-Gläser gefüllt. Was das 190 Mitarbeiter zählende Unternehmen nicht mehr mit auf die Messe gebracht hat, sind vegetarische Gerichte. „Schuster. Bleib bei deinen Leisten“, sagte Markus Baum vom Dreistern-Vertrieb. Es gebe noch eine kleine Produktstrecke. Aber das Unternehmen sei und bleibe halt ein Fleischverarbeiter, so Baum.

Ganz ohne Fontane-Bezug kommen die beiden Ruppiner Demeter-Aussteller in der Bio-Halle 1.2 aus. Der Ökohof Kuhhorst hat bei seinem sechsten Grüne-Woche-Auftritt wieder einige Produkte mehr eingepackt als im Vorjahr. Vieles dreht sich dabei rund um das Huhn. Weil die Zahl der Legehennen von 225 auf 800 erhöht wurde, gibt es jetzt frische Eier, Eierlikör und auch Geflügelsülze. Auch Knoblauch-Öl und Basilikum-Essig wird jetzt in Demeter-Qualität produziert. Auf eine Besonderheit der neuen Rote-Beete-Spirelli verweist Betriebsleiter Hannes Peter Dietrich: Weil sie nur aus Roter Beete und Weizen hergestellt sind, während Ei als Bindemittel fehlt, darf man sie nicht so lange kochen – und damit sind sie auch schon nach eineinhalb bis zwei Minuten fertig. 166 verschiedene Produkte, von den vielfältigen Nudeln bis zum frisch gebackenen Kuchen, haben die Kuhhorster nach Berlin gefahren. „Es ist ein kleiner Hofladen. Wir wollen dem Verbraucher zeigen, was ein Betrieb leisten kann“; sagte Betriebsleiter Hannes Peter Dietrich. 93 Menschen mit Behinderung werden dort von 25 Angestellten betreut.

Wenige Meter entfernt bietet der in Rohrlack beheimatete Sternhof 40 Tees sowie Gewürze an. 17 Menschen mit Behinderung sowie fünf Mitarbeiter ernten auf einem Hektar Fläche Gemüse und Kräuter. Der einzige Aprikosenbaum trägt überdies genug Früchte, um auch Pesto Rosso zu produzieren. Für Betriebsleiter Elmar Breit hatte sich der Messeauftritt schon nach dem ersten Wochenende gelohnt. Die Bio-Company hat Interesse an den Produkten bekundet. Dass die Tees längst nicht in allen Filialen stehen können, da gibt sich Elmar Breit keinen Illusionen hin: „Das ist eigentlich zu groß für uns.“