Betrunkener schiebt zwei Autos aufeinander

Mandy Oys

Borgsdorf (MOZ) Borgsdorf. Ein betrunkener VW-Fahrer fuhr am Dienstag in Borgsdorf auf zwei haltende Autos auf. Die Pkw hatten an der Kreuzung zur Berliner Chaussee vor der roten Ampel abgebremst. Dann knallte es. Der Betrunkene im VW übersah offenbar das Rotlicht und die haltenden Autos. Er fuhr auf und schob die Pkw ineinander. Zwei Frauen im Alter von 51 und 75 Jahren, die im mittleren Fahrzeug saßen, wurden verletzt. Laut Ariane Feierbach von der Polizeidirektion Nord ergab der Atemalkoholtest beim Unfallverursacher 1,22 Promille.