Blind Date mit Büchern

Heike Weißapfel

Borgsdorf (MOZ) Es ist schon fast leer, das „Wunschbäumchen“ in der Borgsdorfer Schulbibliothek. Dafür haben sich die Regale des gemütlichen Bücherstübchens ein wenig aufgefüllt, und die Kinder haben sicher schon nach der gewünschten Lektüre gegriffen.

Seit November haben Eltern und Nutzer sowie die Fraktion Stadtverein sich an der Aktion beteiligt. Noch bis 1. Februar steht der Baum. Darin hängen die Holzscheiben mit den aufgeklebten Buchtiteln an den beleuchteten Zweigen. Wer möchte, nimmt sich ein Scheibchen ab, kauft das Buch und gibt es ab. Der Spender erhält dafür eine gerollte Danksagung und ist damit Bibliotheksfreund sowie „Bibliothekshelfer, Wunscherfüller und Buchpate zugleich!“ wie es in der Urkunde heißt.

Schulbibliothekarin Kathleen Fischer hat schon wieder Weiteres für den Monat Februar in petto: So lädt die Bibliothek für Freitag, 8. Februar, von 10 bis 18 Uhr zu einer Tauschbörse ein. Getauscht werden können „Panini“-Bilder und Sammelkarten verschiedener Art, zum Beispiel Fußballbilder, Stars-Wars-Bilder oder andere.

Freitag, der 15. Februar, soll in der Bibliothek ebenfalls zu einem besonderen Tag werden. Dann können kleine und große Nutzer von 10 bis 18 Uhr ein „Blind Date“mit einem Buch wagen, damit sozusagen über ihren üblichen Lektüre-Tellerrand hinausgucken und sich überraschen lassen. Dazu sind die Bücher verpackt und lediglich mit kurzen Hinweisen über den Inhalt versehen – ein kleines Leseabenteuer, auf das sich jeder mal einlassen kann.

In der Ferienwoche vom 4. bis 8. Februar bleibt die Borgsdorfer Bibliothek geschlossen. Andere Zweigstellen der Stadt haben – mit teilweise veränderten Öffnungszeiten – geöffnet. (hw)

Die Borgsdorfer Schulbibliothek ist in der Grundschule, Bahnhofstraße 33.