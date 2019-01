Abendspiele mit 200 Lux

Licht an - 200 Lux beträgt die Beleuchtungsstärke im Spielbetrieb der neuen LED-Flutlichtanlage an der Leistikowstraße. © Foto: Sandra Euent

Sandra Euent

Falkensee (MOZ) Fast zwei Jahre sind vergangen zwischen der ersten Antragsstellung und der offiziellen Inbetriebnahme der neuen Flutlichtanlage auf dem Fußballplatz an der Leistikowstraße in Falkensee. Immer wieder sei etwas dazwischen gekommen, so Projektleiter Günther Raunest am Dienstag, als der SV Falkensee-Finkenkrug auf seinem Neujahrsempfang die neue Beleuchtung der Öffentlichkeit präsentierte. Sven Steller, erster Vorsitzender des Vereins, dankte dann auch dem ehrenamtlichen Projektleiter dafür, dass er die zwei Jahre durchgehalten und nie aufgegeben habe.

Die alte Lichtanlage an der Leistikowstraße verbrauchte nicht nur sehr viel Strom - fast 39 Kilowatt pro Stunde - sondern lieferte auch nach heutigen Standards längst nicht mehr genug Licht. Nur 70 Lux erreichten den Rasen. Eine neue Anlage musste her. Am 30. Januar 2017 stellte der Verein einen Antrag auf Fördermittel aus dem Goldenen Plan Havelland, mit dem der Landkreis Sportstätten-Sanierungen unterstützt. Der wurde recht zügig bewilligt, doch nun begannen andere Behörden mitzureden. So musste sich um (Licht-)Emmissionsschutz gekümmert werden. Zudem verlangte der Bau von Masten mit über zehn Metern Höhe eine Baugenehmigung. Dann plante man zunächst mit einer Lichtstärke von 120 Lux. Doch der Landesfußballverband forderte plötzlich für den Betrieb in der Brandenburgliga eine Beleuchtungsstärke von 200 Lux auf dem Feld. Wieder Planänderung und im Hinterkopf habe immer der Ablauf der Fördermittelbewilligung gesteckt, so Vereinsmitglied Raunest.Mit der Firma Svea Lighting LED Solutions fand man schließlich einen kompetenten Partner, der alle Wünsche der Finkenkruger umsetzen konnte. Sechs neue Masten stehen nun um das Fußballfeld verteilt. Die LED-Scheinwerfer sind in vier Helligkeitsstufen regelbar - von Übersichtslicht bis Spielbetrieb. Auch bei vollem Lichteinsatz werden die Anwohner nicht geblendet - die Lichtemmissionsauflagen werden deutlich unterschritten, wie ein unabhängiger Gutachter kürzlich feststellte. Zudem konnte der Energieverbrauch auf 11 Kilowatt pro Stunde im Spielbetrieb gesenkt werden - im Trainingsbetrieb entsprechend noch weniger.

Rund 47.000 Euro hat der Landkreis zu diesem Projekt aus dem Goldenen Plan dazu gegeben, der Fördermittelbescheid sei bereits im Juni 2017 übergeben worden, wie Landrat Roger Lewandowski (CDU) sagte. Er lobte das Durchhaltevermögen des Vereins und der Ehrenamtlichen, die das Projekt am Ende zu einem gelungenen Abschluss brachten. So wurde Günther Raunest für sein langjähriges Engagement im Verein - nicht nur für dieses Großprojekt, das mehrere Aktenordner füllt - vom Kreissportbund ausgezeichnet.