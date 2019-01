Frost lässt Oder-Spree-Kanal zufrieren

Frank Groneberg

Müllrose (MOZ) Wenige Tage und Nächte mit Temperaturen unter dem Gefrierpunkt haben dafür ausgereicht, eine geschlossene Eisdecke auf das Wasser des Oder-Spree-Kanals zu zaubern. Am Mittwoch ergibt sich so zum Beispiel bei Biegenbrück ein wunderschöner Blick auf das Eis, in dem sich die Bäume des gegenüberliegenden Ufers spiegeln. Die Eisdecke ist allerdings noch sehr dünn, so dass Schiffe den Oder-Spree-Kanal vorerst weiter befahren dürfen.

Das Wasser- und Schifffahrtsamt (WSA) Eberswalde hat vor wenigen Tagen erstmals in diesem Jahr einen Eisbrecher losgeschickt, um die dünne Eisfläche aufzubrechen. Heute wird erneut ein Eisbrecher des WSA Eberswalde durch den Oder-Spree-Kanal fahren. Ziel ist es, die Verbindung zwischen Oder und Spree so lange wie möglich für Schiffe offenzuhalten.

Fließgewässer wie der Oder-Spree-Kanal frieren stets später zu als ruhende Gewässer wie Teiche und Seen. Der anhaltende Frost hat dafür gesorgt, dass in der Region bereits viele Seen und andere Gewässer eine geschlossene Eisdecke tragen. Beispielsweise sind auch der Große Müllroser See und der Katharinensee in Müllrose zugefroren. Die zuständigen Behörden warnen dringend davor, die Eisflächen zu betreten. Das Eis ist noch lange nicht tragfähig und wer es betritt, der begibt sich in höchste Lebensgefahr.