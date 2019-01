Warten auf neue Anhaltspunkte

Janet Neiser

Müllrose (MOZ) Die Suche nach einem verschollenen Rentner in Müllrose ist zunächst einmal eingestellt worden. „Er gilt weiterhin als vermisst“, erklärte Polizeisprecherin Bärbel Cotte-Weiß.

„Wir haben alles unternommen, was denkbar ist, um ihn zu finden.“ Neben Hubschraubern waren auch Taucher und Drohnen im Einsatz, um den Mann aufzuspüren, der am Abend des 8. Januar vermisst gemeldet wurde. „Sobald es einen neuen Anhaltspunkt gibt, werden weitere Schritte eingeleitet“, sagte die Polizeisprecherin. So wie es auch war, als das Fahrrad des Seniors am Ufer des Sees gefunden wurde, woraufhin das Wasser genau abgesucht wurde. Die Suche wurde am 8. Januar so schnell aufgenommen, weil der Mann regelmäßig Medikamente zu sich nehmen muss. Anhaltspunkte für ein Verbrechen hat die Polizei nicht gefunden. Falls eine Vermisstensache nicht aufgeklärt wird, bleibt laut Bundeskriminalamt die Personenfahndung bis zu 30 Jahren be-stehen.