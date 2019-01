Wo Übergewicht sehr willkommen ist

Der Nachwuchs der Brandenburg Patriots: Unter freiem Himmel wird derzeit freitags ab 15.00 Uhr im Rathenower Stadion am Schwedendamm trainiert, dienstags geht es um 17.00 Uhr in die Halle der Jahngrundschule. © Foto: privat

Größe und Körperfülle der Spieler können in einem American-Football-Team nicht abwechslungsreich genug sein. Hier stehen Nachwuchs-Coach Ronny Kraatz (re.) und Alexander Schöck an der Linie. © Foto: privat

René Wernitz

Rathenow (MOZ) Das US-Filmdrama „The Blind Side“ ist auch für westhavelländische American-Football-Freunde durchaus spannend. Geht es doch um einen 17-jährigen Afroamerikaner aus sozial-schwierigen Verhältnissen, der rein äußerlich so gar nicht sportlich wirkt - im Film zumindest. Genau solche, also korpulente junge Leute, suchen die Brandenburg Patriots händeringend.

Im Film öffnet sich Michael Oher, maßgeblich durch weiße und wohlhabende Pflegeeltern unterstützt, der Weg zum Studium und zu den hoch bezahlten NFL-Profis in den USA. Die Handlung basiert im Kern auf wahren Begebenheiten. Tatsächlich hatte schließlich der 1,93 Meter große Oher 2009 sein Debüt in der National Football League gegeben. Verletzungsbedingt endete 2017 seine überaus erfolgreiche Zeit bei den Carolina Panthers - bis dahin hatte er wohl mehr als 30 Millionen US-Dollar verdient. Seine 145 Kilogramm, die „Big Mike“ auf wie Waage brachte, hatten sich letztlich als sein sportliches Grundkapital erwiesen. So einen oder gleich mehrere Jugendliche mit ein paar Kilo zu viel über normal, die wünscht sich aktuell Coach Ronny Kraatz. „Du denkst, Du bist zu dick? - Aber nicht für American Jugend-Football“ - So der Aufruf auf Flyern und Plakaten des Rathenowers in Diensten der Brandenburg Patriots.

Der in der Nachbarstadt ansässige Verein hat zwei Abteilungen: Erwachsene und den ab 2017 gebildeten Nachwuchs. Auf diesen sind die Männer angewiesen, weil sie sonst nicht am regulären Spielbetrieb teilnehmen dürfen. Die 12- bis 18-Jährigen trainieren in der havelländischen Kreisstadt.

Der für das Nachwuchsprojekt zuständige Coach Ronny hat große Pläne: Nach dem Einstieg in den Spielbetrieb (A-Jugendoberliga Nordost) könnte die Zeit alsbald schon reif sein für die Regionalliga. Doch in dieser stehen 22 Spieler einer Mannschaft gleichzeitig auf dem Feld, in der hiesigen Oberliga sind es nur 18. Und daraus resultiert die nun ergriffene Initiative zur Spielergewinnung. Denn aktuell gehören dem Nachwuchs (15 bis 18 Jahre) knapp 30 junge Leute an, davon 14 im Bereich der A-Jugend, die ab April gegen die Frankfurt Red Cocks, die Berlin Bullets und Cottbus Crayfish um Punkte spielen soll. Dem Coach fehlen noch mindestens sechs Leute, wie er erklärt.

Im American Football bestehe eine große Bandbreite an Spielern mit völlig verschiedenen Körpergrößen und -gewichten. Gegenwärtig sind es die Leute, die für Fuß- und Handball eher zu schwer sind, die Ronny Kraatz unbedingt in sein Team holen will. Aber auch alle anderen Interessierten sind willkommen.

Von möglichen körperlichen Kontrasten konnten sich die jungen Patriots während eines Trainingscamps im Herbst überzeugen. Coach Ronny, der überdies dem Team der erwachsenen Spieler angehört, hatte einen guten Freund dazu ermuntert, im Camp Tipps zu geben. So erlebten die Teilnehmer einen Höhenunterschied von rund 40 Zentimetern, als Alexander Schöck, 2018 noch Erstligaspieler bei den Berlin Rebels, neben Kraatz an der Linie stand. Auch Trainer Ballou, ein deutsches Football-Urgestein, unterstützte das Camp. Derweil spendierte die mit Filiale in Rathenow vertretene Firma Memotec mal eben 1.000 Euro.

Von dem Geld sollen Pads genannte Schutzelemente für den Körper angeschafft werden, so der Patriots-Nachwuchs-Coach. Da sich bislang keine weiteren Geldquellen auftaten, kam die Spende wie gerufen. Zur Zeit käme es einem göttlichen Zeichen gleich, wenn ein Unternehmen einen abschließbaren Container bzw. ein Gartenhaus für die jungen Patriots ins Stadion am Schwedendamm stellen würde. Darin würden sie ihr umfangreiches Equipment lagern. Bekannteste Teile der Ausrüstung beim American Football sind zweifellos die Helme. Rund 250 Euro kostet ein Exemplar. Sollte sich auch dafür ein Sponsor finden, wäre ihm ein Platz auf den Trikots wohl sicher. Diese werden derzeit gestaltet. Die Größen bewegen sich zwischen S und XL.

Leider ist es auch im American Football so, dass es ab einem bestimmten Alter keine Mix-Teams aus Mädchen und Jungen mehr gibt. Die beiden weiblichen Patriots werden nun 16 und müssen mit Frauen spielen. Coach Ronny ist mächtig stolz darauf, dass Alina und Antonia bei den Berlin Kobra Ladies mittrainieren können. Einmal pro Woche fährt er mit ihnen dort hin, zudem nehmen die beiden zwei Mal wöchentlich weiter am Training mit den Jungs in Rathenow teil.

Über die Wintermonate wird dienstags von 17.00 bis 19.00 Uhr in der Sporthalle der Jahngrundschule trainiert, freitags von 15.00 bis 17.00 Uhr im Stadion am Schwedendamm. Mehr Infos gibt es bei Coach Ronny unter 0172/7648432.