Undine - Wer ist das eigentlich?

René Wernitz

Havelland Es kann wohl nicht mehr lange dauern, bis auch kleine Mädchen des Westhavellands zu Meerjungfrauen werden wollen. Das Schwimmen mit Schwanzflosse kann man bislang nur in Berlin, Potsdam und Fürstenwalde erlernen. „In naher Zukunft hoffen wir jedoch sehr, dass wir unser Meerjungfrauenschwimmen noch in vielen weiteren Standorten in Berlin und Brandenburg anbieten können“, wie es auf www.meerjungfrauen-schule.de heißt. Zur Ausbildung gehört zwar kein theoretischer Teil, in dem die Herkunft der Meerjungfrauen erläutert würde. Doch kann etwas Allgemeinwissen diesbezüglich nicht schaden.

Fragt man junge und junggebliebene Mädchen, wer denn wohl für die Meerjungfrauen Patin stand, erfährt man am ehesten von Disneys „Arielle“. Der Zeichentrickfilm kam 1989 in die Kinos. Er basiert im Grunde, was wohl nur besser Wissende erfahren haben, auf dem Märchen „Die Kleine Meerjungfrau“. Dieses hatte der dänische Schriftsteller Hans Christian Andersen 1837 veröffentlicht. Der Protagonistin zu Ehren wurde 1913 eine Bronzefigur am Meerwasser in der dänischen Hauptstadt Kopenhagen aufgestellt. Wie es sich für eine Meerjungfrau gehört, hat sie keine Füße. Doch Andersens Inspirationsquelle war alles andere als ein Mädchen mit Flosse. Denn die von Friedrich de la Motte Fouqué 1811 veröffentlichte „Undine“ war noch keine Meerjungfrau.

Undine stammte aus einer Gegenwelt, nicht von hier. Als sie im Kleinkindalter mit ihrer Mutter im Boot auf einem See fuhr, fiel Undine ins Wasser. Sie ertrank aber nicht, sondern erwachte klitschnass in unserer Welt. Sie lief zu einem Haus am See, wo drinnen ein alter Fischer und seine Frau um ihr kleines Töchterchen trauerten, das an eben jenem Tage im See ertrunken und unter dem Spiegel des Wassers geblieben war. Wohl 15 Jahre vergingen, in denen Undine bei ihren Pflegeeltern lebte, bis sich ein Prinz zu ihnen verirrte. Das bittersüße Drama nimmt von da an seinen Lauf. In der märchenhaften Erzählung kommt der Prinz auf seiner Burg zu Tode, sozusagen tot geweint von der so endlos traurigen Undine.

Eine Schwanzflosse hatte das Mädchen nie. Daher kommt die 2015 enthüllte Bronzefigur in Brandenburg an der Havel dem Original recht nahe. Doch hat die durch den beauftragten Künstler, Knuth Seim, dargestellte Nacktheit rein gar nichts mit der literarischen Vorlage zu tun. Immerhin kann sich die Stadt, auf deren Dominsel Friedrich de la Motte Fouqué 1777 geboren wurde, mit der Undine an der Havel schmücken. Nennhausen, wo Fouqué die Undine geschrieben wurde, gedenkt ihrer auf diese Weise noch nicht.