Der Spatz in der Hand

Silvia Passow

Havelland An der diesjährigen Vogel-Zähl-Aktion des Naturschutzbunds (NABU) Deutschland beteiligten sich im Havelland 467 Naturfreunde, die in 310 Gärten die Augen und Ohren offengehalten haben. Insgesamt 14.391 Vögel haben die Havelländer dabei gezählt. Platz 1 behauptete der Vorjahressieger, der Hausperling, für sich. 2.774 Tiere wurden hier gemeldet (Stand: 21. Januar).

Auch in Brandenburg und ganz Deutschland führt der Haussperling die Statistik an. Mit 2.070 Exemplaren schaffte es die Blässgans im Havelland auf den zweiten Platz, die bundesweit eher eine untergeordnete Rolle spielt. Auf Platz 3 landete wieder die Kohlmeise, wie im Jahr zuvor, nur wurden diesmal etwas mehr Tiere gesichtet. Die Kohlemeise liegt landes- und bundesweit auf Platz zwei der Wintervögel. Auf den weiteren Plätzen folgen im Havelland: Feldsperling, Blaumeise, Amsel, Elster, Graugans, Ringeltaube und Nebelkrähe. Landesweit folgen der Kohlmeise Feldsperling, Blaumeise, Amsel, Elster, Grünfink, Nebelkrähe, Ringeltaube und Rotkehlchen. Bundesweit gleicht sich die Liste bis Platz 5 - Amsel. Dann folgen hier Buchfink, Elster, Grünfink, Star und Rabenkrähe. Eines der Sorgenkinder des NABU, der Star, hat somit ordentlich drauf gelegt - ein Plus von mehr als 50 Prozent.

Erfreulich ist zunächst, dass der Amselbestand nicht übermäßig sichtbar gelitten hat, es ist nur ein deutschlandweites Minus von 15 Prozent zum Vorjahr zu verzeichnen. Unter den Amseln wütet das Usutu-Virus, dessen Hauptverbreitungsgebiet im Westen der Republik liegt. Das Virus greift auch andere Vogelarten an, es sind jedoch fast immer Amseln, bei denen es nachgewiesen werden konnte. Die Epidemie breite sich laut NABU-Experten aus und trägt inzwischen den Beinamen „Amselsterben“. Um weitere Daten über die Ausbreitung des Virus zu erhalten, bittet der NABU um die Mithilfe der Bevölkerung. Verendete Tiere sollten gemeldet werden, Näheres auf www.nabu.de. Dort sind auch alle Ergebnisse der Zahlaktion hinterlegt. Nach Angaben des Bernhard-Nocht-Instituts für Tropenmedizin geht von den toten Vögeln keine Infektionsgefahr aus, dennoch gilt auch hier: tote Tiere nur mit Handschuhen berühren.

Durch den zunächst sehr milden Winter haben einige Zugvögel auf die Reise gen Süden verzichtet. Aus den kalten Gefilden Europas kommen die im Havelland auf Platz 2 gelandeten Blässgänse. Offenbar waren während der Zählung gerade sehr viele dieser Gänse unterwegs. Der Standort des Gartens mag sicher eine Rolle bei Art und Vielzahl der gemeldeten Sichtungen spielen. Gemeldet wurden auch viele typische Waldvögel. Futterstellen im Garten locken auch sie. Über durchschnittlich 25 Prozent mehr Vögel im Garten, können sich die Besitzer von Vogelhäuschen freuen.

Die Zählaktionen des NABU, die Stunde der Gartenvögel und die Stunde der Wintervögel, sind Deutschlands größte Mitmachaktionen. Sie liefern wertvolle Daten für die Naturschützer. Kritisch muss erwähnt sein, dass an der Aktion überwiegend Laien teilnehmen und sie dadurch fehleranfällig ist. Eine möglichst hohe Teilnehmerquote ist eine wesentliche Bedingung für aufschlussreiche Schlussfolgerungen aus den Zählaktionen. Um die Fehlerquote bei der Artenbestimmung zu senken, stellt der NABU Informationsmaterialien zur Verfügung. Wertvoll sind die absehbaren Trends, also Auf- und Abbewegungen in der Anzahl der Sichtungen, über mehrere Jahre.