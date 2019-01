Zusammenstoß auf der Bundesstraße

Janet Neiser

Steinsdorf (MOZ) Gegen 14.40 Uhr sind am Mittwoch mehrere Personen bei einem Unfall auf der Oder-Lausitz-Straße in der Nähe vom Abzweig Steinsdorf verletzt worden. Zwei Autos waren involviert. Nach ersten Informationen wollte die Fahrerin des weißen Autos auf einer Standfläche halten, weil ein mitfahrendes Kind sich den Finger eingeklemmt hatte. Dafür fuhr sie von der linken Spur nach rechts. In diesem Moment kam von hinten ein roter Pkw, welcher in die Seite des Wagens krachte. Rettungswagen, Feuerwehr und die Polizei aus Guben waren vor Ort.