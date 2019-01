GZ

Fürstenberg (MOZ) Im Dezember vergangenen Jahres wurden im Zusammenhang mit dem Abbau des alten Fahrradunterstands am Bahnhof 15 Fahrräder sichergestellt.

Wer sein Rad vermisst, kann sich an das Ordnungsamt in Fürstenberg unter 033093 34628 wende. „Bislang haben sich erstaunlich wenig gemeldet“, so Undine Wunderlich vom Ordnungsamt der Wasserstadt.