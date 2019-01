Neuruppiner Schulen mit 166 000 Euro gefördert

Siegmar Trenkler

Ostprignitz-Ruppin (MOZ) Fünf Schulen im Landkreis haben bis Ende 2018 insgesamt rund 198 000 Euro Fördermittel aus drei Programmen des brandenburgischen Bildungsministeriums erhalten. Landesweit bekamen 90 Einrichtungen mehr als 2,6 Millionen Euro. Von dem Geld soll den Schulen ermöglicht werden, beispielsweise interaktive Tafeln und mobile Endgeräte anzuschaffen und die W-LAN-In­frastruktur zu verbessern.

Aus dem Programm zur Verbesserung der IT- und Multimediaausstattung an Schulen gingen 30 150 Euro an die Evangelische Grundschule in Neuruppin. Das Städtische Gymnasium Wittstock wurde aus demselben Topf mit 32 100 Euro bedacht.

Durch das Medienfit-Programm für die Sekundarstufe I wurden darüber hinaus drei Neuruppiner Schulen gefördert. Das sind das Evangelische Gymnasium mit 49 172 Euro, das Karl-Friedrich-Schinkel-Gymnasium mit 48 900 Euro und die Fontane-Oberschule mit 37 748 Euro. Die Neuruppiner Puschkinschule, die kurz vor Fristende mithilfe der Stadt einen Antrag gestellt hatte, wurde bislang nicht bedacht. Das liegt laut Ministeriumssprecher Ralph Kotsch daran, dass der Antrag formal nicht vollständig sei. Darüber sei die Schule informiert worden. (zig)