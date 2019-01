Libertasschule stellt sich am Freitag vor

Volkmar Ernst

Löwenberger Land (MOZ) Die Libertasschule im Löwenberger Land ist schon besonders. Warum, das können sich interessierte Kinder und Eltern am Freitag beim Tag der offenen Tür ansehen und erklären lassen.

Mit einem Exkurs in die Geschichte der Schule, vor allem aber mit vielen Hinweisen, was die Bildungseinrichtung den Kindern und Jugendlichen zu bieten hat, beginnt am Freitag um 17 Uhr der Tag der offenen Tür. Direktor Axel Klicks wird die Gäste begrüßen und die ihm zur Seite stehenden „Geister der Schule“ die Gäste dann zu den gewünschten Orten begleiten oder ihnen zumindest den Weg dorthin weisen. Zu den Geistern gehören unter anderen der Sportsgeist, denn über die Löwenspiele und den Landesstützpunkt der Leichtathletik gibt es einiges zu berichten. Der Wissensgeist zeigt Interessierten den Weg zu den Fachkabinetten und Laboren. Dass die Gäste einem Quälgeist begegnen, ist unwahrscheinlich. Sicher ist jedoch, dass die Gäste die Qual der Wahl haben, was sie sich vor Ort bis 19 Uhr ansehen. Apropos: Die Geister sind dem Kurs Darstellendes Spiel entsprungen.

Die Libertasschule ist eine Gesamtschule mit integrierter Grundschule. Deren Klassen werden entweder am Standort in Löwenberg oder aber in den Klassenstufen 1 bis 4 in der Filiale in Grüneberg unterrichtet. Das ist auch der Grund dafür, dass zum Tag der offenen Tür ebenso die künftigen Fünftklässler aus Grüneberg eingeladen sind. Sie und ihre Eltern sollen sich die Ausstattung und Angebote am Standort in Löwenberg ansehen können.

Schüler und Lehrer stehen den angehenden Siebtklässlern als Ansprechpartner zu Verfügung, informieren über Kursangebote und beantworten die Fragen.

Eingeladen haben die Organisatoren bewusst ehemalige Schüler. Ihnen kommt der Part zu, über die angebotene Berufsorientierungen zu berichten. Denn die Libertasschule kooperiert mit Unternehmen im Landkreis Oberhavel, um den Jugendlichen anhand von Praktika oder im Rahmen der Regio-Tour zu zeigen, welche Ausbildungsmöglichkeiten es in der näheren Umgebung gibt. Dazu gehören unter anderem der Glashersteller „Interpane“ in Häsen, die Mineralquelle „Vivaris“ in Grüneberg und das Kraftfahrzeugunternehmen KFL in Löwenberg. Ergänzt wird die Berufsorientierung in der Theorie mit Hinweisen, wie eine Bewerbungsmappe erstellt wird und was bei Bewerbungsgesprächen zu beachten ist. Zum Einzugsgebiet der Libertasschule gehören neben dem Löwenberger Land auch Liebenwalde, Gransee, Oranienburg und Zehdenick.

Den Tag der offenen Tür will die Libertasschule außerdem nutzen, um die Fundstücke (Handschuhe, Jacken, Turnbeutel und Taschen) auszustellen, für die sich trotz intensiver Suche noch kein Besitzer gefunden hat. Sofern sich der auch diesmal wieder nicht findet, sollen die Sachen dann zur Kleiderkammer gebracht werden.