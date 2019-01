Woidke auf Stippvisite in der Polizeifachschule

Burkhard Keeve

Oranienburg (MOZ) Ministerpräsident Dietmar Woidke hat am Mittwoch Oranienburgs Polizeifachhochschule besucht. Dort werden inzwischen mehr als 1000 Anwärter ausgebildet.

Kurz vor dem Rundgang ließ sich Dietmar Woidke doch lieber noch einen Schal reichen. Zu eisig war es auf dem Gelände der Polizeifachhochschule Oranienburg. Doch auch bei Minusgraden müsssen der Verkehr kontrolliert und Unfälle aufgenommen werden, wie die Polizeianwärter in einer ihrer ersten praktischen Übung erfuhren. Schon am Vormittag stand für Brandenburgs Ministerpräsident Bildung im Mittelpunkt. Regelmäßig steht dafür eine ganztägige Tour durch verschiedene Einrichtungen des Landes in seinem Dienstplan. Mittwoch besuchte Woidke zuerst den Nauener Leonardo-Da-Vinci-Campus, auf dem Tausend Kinder und Jugendliche von der Kita bis zum Gymnasium betreut und unterrichtet werden. Nachmittags war dann der Polizeinachwuchs Brandenburgs an der Reihe.

Händeschüttelnd und stets mit einer netten Ansprache für jeden der frierenden Polizeianwärter bewegte sich Dietmar Woidke über das Außengelände. Er fragte nach Karrierewünschen und -zielen, stellte fest, dass er die Eltern eines jungen Polizisten aus Forst kannte. Das ist der 23-jährige Willi Förster, der im zweiten Semester an der Hochschule studiert und in den gehobenen Dienst strebt. Er findet es gut, „dass viele Kollegen aus der Praxis hier sind, zum Beispiel von der Autobahnpolizei Eberswalde“, um Theorie in eine echte Handhabe umzusetzen.

Doch trotz aller Nettigkeiten und der mehrfach geäußerten Freude der Studenten und Schüler über ihre Berufsentscheidung, trat bei den Verantwortlichen immer wieder die Sorge über großen Bedarf an Nachwuchspolizisten in den Vordergrund. Aktuell sind 1 054 Anwärter an der Polizeifachhochschule. In den kommenden zehn Jahren sollen nach Aussagen von Hochschulpräsident Rainer Grieger jedes Jahr 400 neue Schüler hinzukommen. Doch die Konkurrenz um den Nachwuchs ist groß. Sei es die Wirtschaft oder das Land selbst, „alle setzen auf dieselbe kommende Jugend“, sagte Ausbildungsverantwortliche Nadine Goodmann. Trotz zahlreicher Bewerber müsse „um jeden Einzelnen gekämpft werden“. Das geht soweit, dass ein Kandidat auch zu Hause besucht werde, um ihn zu überzeugen. Der Werbeetat sei gerade um 50 000 Euro aufgestockt worden und in jeder Polizei-Inspektion des Landes gebe es jetzt einen Ansprechpartner für Praktika, „die auch direkt in die Schulen gehen“, so Nadine Goodmann.

Ein Wettbewerbsvorteil könnte das geplante Polizeiwohnheim (wir berichteten) werden, das in Oranienburg am Standort der alten Polizeiwache, Berliner Straße 45a, entstehen soll. „Der Abriss ist die schnellste und beste Variante“, sagte der Ministerpräsident am Mittwoch. In einem ersten Bauabschnitt sollen nach Angaben des Brandenburgischen Landesbetrieb für Liegenschaften und Bauen (BLB) ein Bereich mit 120 Plätzen entstehen. Dafür stehen elf Millionen Euro zur Verfügung. In diesem Jahr sollen die Bauplanungen dafür beginnen. „Ziel ist es, ein Drittel der Anwärter“, mit Wohnungen zu versorgen. Am Ende könnten es 320 Plätze werden – 270 in dem neuen Internat und 50 in den Containern in der Nähe der Oranienburger Rettungswache, in denen jetzt schon Anwärter wohnen.