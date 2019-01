Gartzer Kirchturm in Not

Nicht zu übersehen: Massive Schäden am Turm der Gartzer Stephanskirche. Steine fallen herunter, Sträucher wachsen aus der Fassade, das Dach ist undicht. Der Turm ist derzeit gesperrt. Ein Zaun hält Besucher fern. Die Sanierung soll noch in diesem Jahr beginnen. © Foto: Oliver Schwers

Gartz (MOZ) Die Situation ist ernst: Pastor Hilmar Warnkross hat Schutzzäune vor dem Turm der Gartzer Stephanskirche aufstellen lassen, weil Gesteinsbrocken herabstürzen. Die Schäden am Bauwerk sind überdeutlich. Doch für die Sanierung fehlen gewaltige Summen.

„Gefahr in Verzug“, so begründet Hilmar Warnkross die komplette Sperrung des Turms. Er muss das immer wieder verärgerten Besuchern erklären, die zum Beispiel zur praktischen Beobachtung der Singschwäne auf das 37 Meter hohe Bauwerk wollen. „Ein Blick auf die Fassade reicht schon, um die Lage einzuschätzen“, sagt der Gartzer Pfarrer. Er sitzt und schreibt Förderanträge. In alle Richtungen. Jede Summe ist willkommen. Denn ihm läuft die Zeit davon. Beliefen sich die geschätzten Sanierungskosten für Schäden an der Kirche anfangs auf 560 000 Euro, sind es jetzt wegen rasant steigender Baupreise bereits 640 000 Euro. „Wir müssen noch in diesem Jahr anfangen“, so sein Ziel.

Allein der Turm soll 268 000 Euro kosten. Loses Mauerwerk, undichtes Kupferdach, Konstruktionen und Rüstung verschlingen große Summen. Bei der gegenwärtigen Lage der evangelischen Kirche auf dem Lande scheut die Gemeinde vor Krediten zurück. Also muss die Öffentlichkeit helfen. Dafür macht die Kirche auch die Tore für außergemeindliche Zwecke auf. Mehr alternative Nutzung ist neben den bereits angebotenen Veranstaltungen, Konzerten, Gottesdiensten und Führungen vorgesehen.

Doch zunächst muss das Haus gerettet werden. 20 000 Euro hat die VR-Bank Uckermark-Randow per Scheck vorbeigebracht. Vorstand Martin Polle macht sich direkt vor Ort ein Bild von den Bauschäden an dem weithin sichtbaren Gebäude. Das Geld stammt aus der VR-Stiftung.

130 000 Euro Eigenmittel will oder muss die Kirche selbst aufbringen. Gleichzeitig laufen viele kleine Förderanträge. Bei den großen über das europäische Programm Leader hat es erste Rückschläge gegeben. Vermutlich wegen des Konzepts. Ein helfender Förderkreis – wie andernorts üblich – fehlt. Die Kirchgemeinde macht faktisch alles selbst, betreut Radler, Kranichbeobachter, Denkmalgäste, Konzertgäste und lässt den Weihnachtsmarkt in dem seit Ende des Weltkriegs nicht mehr überdachten Mittelschiff aufbauen. Der Raum bleibt auch künftig offen unter freiem Himmel – Mahnmal der Zerstörungen.

Gesprächstermine mit allen erdenklichen Denkmalhelfern sind geplant. Der CDU-Bundestagsabgeordnete Jens Koeppen hat sich eingeschaltet. Auch die Lokale Aktionsgruppe Uckermark. Ein Fördermix aus Geldern vom Bund, vom Land, aus Europa und der Kirche soll das bröckelnde Wahrzeichen der Oderstadt retten. „Wir sind optimistisch“, sagt Küsterin Eva Vandrée. „Wir haben die Kirche schon einmal zu DDR-Zeiten aufgebaut, dann werden wir es jetzt auch schaffen.“