Streit um neue Kitabeiträge

Jan Kuipers

Dallgow-Döberitz Der Sitzungssaal in der Dallgower Feuerwehrwache war wohl nur selten so voll wie am Montagabend, als sich gut 60 Einwohner einfanden, um den Gemeindevertretern ihr Anliegen und auch ihre Wut vorzutragen. Dabei tagte nicht einmal die komplette Gemeindevertretung, lediglich der Hauptausschuss kam zusammen. Der hatte jedoch explosives Material auf der Tagesordnung.

Eine neue Beitragstabelle für die Berechnung von Elternbeiträgen für Krippen-, Kita- und Hortplätze hatte im Vorhinein die Runde gemacht und sorgte für viel Empörung. Empörung, die sich dann auf die anwesenden Vertreter entlud. Es war der Ärger darüber, dass für einige Familien die Kosten für die Betreuung ihrer Kinder immens steigen sollen. Das wollte im Zeichen der Bundes- und Landespolitik, die mittelfristig Beitragsfreiheit verspricht, niemand einsehen. Dabei suchte die Gemeinde den Schuldigen eben in dieser Landespolitik.

Das neue Kitagesetz der rot-roten Regierung sei der Anlass gewesen, um die Beitragsstruktur anzupassen. So entstehen für viele Eltern neue Kosten durch die Landesvorgabe, in den Beiträgen alle Kinder gleich zu behandeln. Dadurch schrumpft für viele der Geschwisterrabatt. Neben der Satzung soll sich jedoch auch die Beitragstabelle ändern, sie staffelt die jeweiligen Kosten nach dem gemeinsamen Einkommen der Eltern. Der neue Entwurf der Gemeinde sieht dabei eine stärkere Umverteilung der Kosten vor. Der Höchstbeitrag, den gut 40 Prozent der Eltern zahlen, wurde bisher ab einem Jahreseinkommen von über 52.250 Euro erhoben und soll nun erst bei 70.000 Euro greifen, jedoch auch deutlich ansteigen. Dadurch erhöhen sich die Kosten für viele Eltern. Ausgegangen vom Höchstbeitrag, beispielsweise bei einer Betreuungszeit von täglich sechs Stunden für einen Krippenplatz von vormals 280 auf 330 Euro. Dabei greift die Kommune ihren Familien schon jetzt tief ins Portemonnaie. In Falkensee liegt der Höchstbeitrag für dasselbe Angebot schon jetzt bei lediglich 235 Euro.

Die Gemeindeverwaltung versuchte immer wieder gegen den Eindruck anzukämpfen, dass sie durch den neuen Entwurf mehr einnehmen würden, so war immer wieder von einem „Nullsummenspiel“ die Rede. Im Gegenzug würden gut 60 Prozent der Beitragszahler entlastet. „Alle mit einem Jahreseinkommen von unter 56.000 Euro zahlen weniger.“, betonte Bürgermeister Hemberger. Er wirkte etwas verdutzt über diese turbulente Sitzung, war doch kurz zuvor eine Sozialausschusssitzung abgesagt worden, da man von einer Einigung ausging. Von einer solchen Einigung wollten die anwesenden Gemeindevertreter im Angesicht der aufgebrachten Eltern nun jedoch nichts mehr wissen.

Bezog sich die Entlastung bis zu einem Einkommen von 56.000 Euro noch auf die Kitabeiträge, zeichnet sich bei den Hortbeiträgen ein komplett anderes Bild. Hier würden fast alle mehr zahlen, lediglich die geringen Einkommen würden etwas entlastet. Der Höchstbetrag bei der beliebten zweieinhalb Stunden Betreuung verdoppelt sich laut Entwurf sogar. Bei der Begründung dieser offensichtlichen Erhöhung war die Gemeinde deutlich zugeknöpfter. Die stimmberechtigten Gemeindevertreter sprachen sich unterdessen für eine erneute Diskussion im Sozialausschuss aus. Das Thema wird die Kommune wohl noch etwas länger beschäftigen. Ein Beschluss, der für Ende des laufenden Monats geplant war, scheint nun in weiter Ferne.