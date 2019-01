Vereinssport in Klassenstärke bis 22 Uhr

Jörg Kühl

Beeskow (MOZ) Das Schulverwaltungsamt des Kreises Oder-Spree bemüht sich weiter, die kreiseigenen Sporthallen auch für die Nutzung durch Vereine und den Breitensport zu öffnen. Eine Hürde dabei ist die Anpassung von Brandschutzauflagen. Diese sind für alle Hallen auf den Schulsport beschränkt, müssen also für weitere Nutzungsarten angepasst werden. Wie der Leiter des Schulverwaltungsamts, Roland Pilz, den Mitgliedern des Ausschusses für Bildung, Kultur und Sport mitteilte, liegen die Brandschutzgutachten für die Sporthallen am OSZ Fürstenwalde, an der Pestalozzischule in Eisenhüttenstadt, für die Regine-Hildebrandt-Schule am Standort Erkner und für die Sporthalle am Albert-Schweitzer-Gymnasium in Eisenhüttenstadt inzwischen vor. Eine der Ausnahmen ist die Sporthalle am OSZ in Eisenhüttenstadt. Dort war bisher keine Gutachterfirma verfügbar. Auch für die Sporthalle an der Gesamtschule III in Eisenhüttenstadt liegt noch kein entsprechendes Gutachten vor. Hintergrund ist die anhaltende Sanierung des denkmalgeschützten Objekts sowie die nötige bauliche Abtrennung zwischen Schulbereich und Sporthalle. Eine Nutzung sei frühestens ab dem Schuljahr 2020/21 denkbar, so Roland Pilz.

Das Schulverwaltungsamt hat unterdessen weitere Details der künftigen Nutzungen der kreiseigenen Sporthallen für Breitensport und Vereine genant. So dürfen diese Nutzungen nur außerhalb der Schulsportzeit bis maximal 22 Uhr erfolgen. Die Gruppengrößen müssen sich an den Größen der Schulklassen, die die betreffende Halle nutzen, orientieren. Die Hallenzeiten für Vereine und den Breitensport werden von den Kommunen vor Ort vergeben. Zugelassen werden ausschließlich Veranstaltungen ohne Publikum.

Wie der Leiter des Schulverwaltungsamts einräumt, ist die Frage der Nutzungsentgelte noch nicht in allen Facetten geklärt. Offen seien rechtliche und wirtschaftliche Fragen. Die außerschulische Nutzung der Sporthallen haben die Kommunen laut Pilz sehr unterschiedlich geregelt. Dies betreffe auch die Höhe des Nutzungsentgelts. Der Kreis wolle mit seinen Einrichtungen keinesfalls als Konkurrent auftreten.

Ende des Jahres 2017 war an den Kreis der Antrag herangetragen worden, auch kreiseigene Sporthallen für außerschulische Sportveranstaltungen zu nutzen. Im Januar 2018 waren das Schulverwaltungsamt, das Amt für kreisliche Infrastruktur und das Bauordnungsamt beauftragt worden, eine Ausweitung der Nutzung der kreiseigenen Sporthallen auf Veranstaltungen von Vereinen und des Breitensports zu prüfen. Hintergrund ist, das die Nachfrage nach Hallennutzungszeiten in den Kommunen das Angebot übersteigt.