Gedenkstätte erinnert an Kinderhäftlinge

GZ

Ravensbrück/Zehdenick (MOZ) Am Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus lädt die Gedenkstätte Ravensbrück für Sonntag, 27. Januar, um 11 Uhr interessierte Besucher zu einer teilnehmenden Lesung aus Erinnerungsberichten von Überlebenden des KZ Ravensbrück zum Thema Kinderhäftlinge ein. An der Lesung können sich alle Gäste der Veranstaltung aktiv beteiligen.

Im Frauen-Konzentrationslager Ravensbrück waren mindestens 900 Kinder im Alter von zwei bis 16 Jahren aus zahlreichen Ländern inhaftiert. Außerdem wurden dort mindestens 562 Säuglinge geboren. Anfang 1945 überstellte die SS viele Schwangere und Kinder in die „Sterbelager“ Bergen-Belsen und Mauthausen. Unter ihnen war auch Lilly Leignel, die als Elfjährige im Dezember 1943 zusammen mit ihrer Mutter und zwei Brüdern aus Frankreich in das KZ Ravensbrück verschleppt worden war. In einem Interview mit der Filmemacherin Loretta Walz berichtet sie: „Wir wollten uns so wenig wie möglich zeigen. Wenn ein bisschen Sonne da war, saßen wir an der Mauer des Blocks. Unsere Hauptbeschäftigung war, uns zu entlausen. Obwohl wir noch jung waren, dachten wir nie ans Spielen, ich glaube, dass wir schon damals sehr alt waren.“

Im Zentrum der Lesung stehen neben den Erinnerungen von Kinderhäftlingen auch Berichte von Müttern, die gezwungen waren, ihre Kinder im KZ Ravensbrück zur Welt zu bringen, sowie Erinnerungen von erwachsenen Überlebenden an die Kinder von Ravensbrück. Im Anschluss an die Lesung werden Blumen am Ufer des Schwedtsees niedergelegt.

In der Gedenkstätte Ravensbrück ist noch bis zum 10. Februar die Sonderausstellung „Kinder im KZ Bergen-Belsen“ zu sehen täglich von 9 bis 17 Uhr.

In der Klosterscheune Zehdenick wird der Gedenktag mit einem Filmgespräch bereits am Freitag, 25. Januar, begangen. Um 10 Uhr gibt es eine Veranstaltung für Schulen, um 19.30 Uhr für die Allgemeinheit. Das Jüdische Film-Festival Berlin/Brandenburg zeigt „Mohamed und Anna“, eine muslimisch-jüdische Geschichte in Anwesenheit der Regisseurin Taliya Finkel. Moderiert wird das Filmgespräch von der Produzentin Elise Lein. Der Film erzählt die Geschichte einer abenteuerlichen Rettung. Er handelt von Mut, Einfallsreichtum, Mitmenschlichkeit und Hoffnung. Der ägyptische Arzt Mohamed Helmy riskierte während der Nazizeit sein Leben, als er 1941 in Berlin die 17-jährige Jüdin Anna Boros aufnahm. Er beschützte sie und ihre Familie bis Kriegsende 1945 vor der drohenden Deportation und rette damit vier Menschen das Leben. Mehr als 70 Jahre später wurde Mohamed Helmy von der israelischen Holocaut-Gedenkstätte Yad Vashem mit dem Titel „Gerechter unter den Völkern“ geehrt – als bisher einziger Araber. Karten gibt es im Vorverkauf für fünf Euro, an der Abendkasse kostet das Ticket sieben, für Schüler zwei Euro.(ris)