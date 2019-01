Verkehr soll Richtung Neuranft rollen

Nadja Voigt

Neuküstrinchen (MOZ) Die Errichtung einer 30-er-Zone in Neuküstrinchen ist beschlossene Sache. Einstimmig votierten die Gemeindevertreter von Oderaue am Montag über die Initiative aus der Einwohnerschaft des Ortes, die Auswirkungen des erheblichen Schwer- und Landwirtschaftsverkehr zu begrenzen.

„Aus der Beschaffenheit der Betonfahrbahnen werden starke Erschütterungen auf die Gebäude übertragen, wodurch die mutmaßlichen Beschädigungen entstehen“, heißt es in der Sitzungsvorlage. „Weiterhin erzeugen die Fahrzeuge störenden Lärm.“ Da 30er-Zonen keine Straßen mit überörtlicher Bedeutung umfassen dürfen, erklärte Bau- und Ordnungsamtsleiter Helge Suhr in der Sitzung am Montag, müsse die Verkehrsführung nach Paulshof, insbesondere des landwirtschaftlichen Verkehrs, auf den Paulshofer Weg über Neuranft verlagert werden. „Dafür wurde er ja eigentlich auch gebaut“, so der Verwaltungsmitarbeiter aus Wriezen. Deshalb sei es schlüssig, das jetzt so zu machen. Deshalb werden die in Neuküstrinchen am Dorfanger befindlichen Wegweiser demnächst auch abmontiert.

Christopher Schulz, Ortsvorsteher von Neuküstrinchen, sprach sich für die 30er-Zone in seinem Ort in Richtung Paulshof aus. Und bestätigte die Erschütterungen, die auch in seinem Haus, das der Straße gegenüberliegt, zu spüren seien. Helge Suhr betonte in diesem Zusammenhang noch einmal, dass es nicht angestrebt sei, bestimmte Verkehrsarten auszugrenzen. „Jeder kann da durchfahren aber der Schwerlastverkehr soll der neuen Ausschilderung folgen.“ Und alle anderen sich an die vorgeschriebene Geschwindigkeit halten. Das betonte Oderaues Bürgermeister Bodo Schröder in der Sitzung im Bürgerhaus in Neureetz.

Das Amt Barnim-Oderbruch ist nun mit der Beantragung der verkehrsrechtlichen Anordnung und der Beschaffung der notwendigen Verkehrszeichen beauftragt. Wann genau die Hinweiszeichen nach Paulshof abgebaut und nach Neuranft versetzt werden, dafür wurde in der Sitzung noch kein genauer Termin genannt.