Verkehr nicht mitentwickelt

Potsdam (MOZ) Es gibt in Potsdam zwei Sichtweisen auf den BER: Die eine orientiert sich am Motto: Es wird schon... Die andere sieht unentwegt Katastrophen voraus.

In Bezug auf die Zukunft der Verkehrsanbindung rund um Schönefeld dürfte eine Mischung aus beiden der Wahrheit realistisch sein: Es wird schon – eine Katastrophe werden.

In den vergangenen sechs, sieben Jahren ging es immer darum, den BER doch irgendwie an den Start zu bringen. Seit dem letzten Jahr wird auch auf die Kapazitätsprobleme reagiert und zusätzliche Abfertigungshallen in Angriff genommen. Die Verkehrsanbindung ist aber beim Status quo von 2012 stehen geblieben.

Folglich sind das Bevölkerungswachstum, die wirtschaftliche Entwicklung und die steigenden Passagierzahlen nicht berücksichtigt worden. Alle Maßnahmen, die jetzt diskutiert werden, sind richtig. Aber bei den Planungszeiträumen und Bauverzögerungen werden sie erst wirken, wenn der Verkehrsinfarkt schon jahrelange Realität ist.